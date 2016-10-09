Юрий Калитвинцев: Панченко – системообразующий игрок, но говорить о «панченкозависимости» не стоит
Главный тренер московского
«Динамо» Юрий Калитвинцев после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура
Футбольной национальной лиги сообщил, что форвард Кирилл Панченко является
системообразующим футболистом для бело-голубых, но и без него команда может
играть.
«Команда в
обороне сыграла хорошо и надежно, с атакой не получилось то, что планировали.
«Кубань» сыграла плотно. Были подходы, но удовлетворения от игры в
атаке нет. Но ничего страшного, главное – результат. Когда команда зависит от
одного игрока, то это не команда. Панченко в данный момент системообразующий
футболист, но о «панченкозависимости» можно было бы говорить, если бы
он забил 25 голов, а остальная команда - 2. А Фатос Бечирай больше играл в
старте, поэтому Коле (Обольскому) было непросто. Результат достигнут, о
качестве поговорим отдельно», - приводит «Р-Спорт» слова Калитвинцева.
В субботу «Динамо» в Химках обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 1:0. Панченко впервые был вызван в сборную России перед товарищеской встречей с командой Коста-Рики, которая состоится в воскресенье в Краснодаре, из-за чего не участвовал в матче ФНЛ.
Матч
Голы
Маркелов 44 (1:0).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Рыков, Хольмен, Сапета, Катрич (Темников, 79), Соснин (Кузьмин, 72), Зотов, Обольский, Маркелов (Ташаев, 76)
Кубань: Фролов, Смирнов, Зотов, Бугаев, Лобкарёв, Бендзь, Якуба (Маляров, 86), Щадин (Хубулов, 56), Гай, Алейник (Нурисов, 67), Ильин (Житнев, 77)
Предупреждения:
Маркелов, 8; Рыков, 26; Соснин, 33 - Щадин, 55; Смирнов, 66; Бендзь, 84
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция