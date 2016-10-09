Юрий Калитвинцев: Панченко – системообразующий игрок, но говорить о «панченкозависимости» не стоит

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги сообщил, что форвард Кирилл Панченко является системообразующим футболистом для бело-голубых, но и без него команда может играть.

«Команда в обороне сыграла хорошо и надежно, с атакой не получилось то, что планировали. «Кубань» сыграла плотно. Были подходы, но удовлетворения от игры в атаке нет. Но ничего страшного, главное – результат. Когда команда зависит от одного игрока, то это не команда. Панченко в данный момент системообразующий футболист, но о «панченкозависимости» можно было бы говорить, если бы он забил 25 голов, а остальная команда - 2. А Фатос Бечирай больше играл в старте, поэтому Коле (Обольскому) было непросто. Результат достигнут, о качестве поговорим отдельно», - приводит «Р-Спорт» слова Калитвинцева.

В субботу «Динамо» в Химках обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 1:0. Панченко впервые был вызван в сборную России перед товарищеской встречей с командой Коста-Рики, которая состоится в воскресенье в Краснодаре, из-за чего не участвовал в матче ФНЛ.