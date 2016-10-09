Сергей Терехов: У «Динамо» не очень хорошо шла игра в нападении
Защитник московского «Динамо»
Сергей Терехов после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной
национальной лиги сообщил, что отсутствие нападающего Кирилла Панченко не
влияло на действия клуба в атаке, поскольку оставались те же принципы игры.
«Отсутствие
Панченко и (черногорского форварда) Фатоса Бечирая не влияло на игру команду в
атаке, потому что оставались все те же принципы. Просто у нас не очень хорошо
сегодня шла игра в нападении. Вышедшего Николая Обольского мы поддерживали, как
могли. Это его первая игра в ФНЛ. Он достойно смотрелся, боролся за мяч,
помогал команде», - приводит «Р-Спорт» слова Терехова.
В субботу «Динамо» в Химках обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 1:0. Панченко впервые был вызван в сборную России перед товарищеской встречей с командой Коста-Рики, которая состоится в воскресенье в Краснодаре, из-за чего не участвовал в матче ФНЛ.
Матч
Голы
Маркелов 44 (1:0).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Рыков, Хольмен, Сапета, Катрич (Темников, 79), Соснин (Кузьмин, 72), Зотов, Обольский, Маркелов (Ташаев, 76)
Кубань: Фролов, Смирнов, Зотов, Бугаев, Лобкарёв, Бендзь, Якуба (Маляров, 86), Щадин (Хубулов, 56), Гай, Алейник (Нурисов, 67), Ильин (Житнев, 77)
Предупреждения:
Маркелов, 8; Рыков, 26; Соснин, 33 - Щадин, 55; Смирнов, 66; Бендзь, 84
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция