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Сергей Терехов: У «Динамо» не очень хорошо шла игра в нападении

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник московского «Динамо» Сергей Терехов после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги сообщил, что отсутствие нападающего Кирилла Панченко не влияло на действия клуба в атаке, поскольку оставались те же принципы игры.

«Отсутствие Панченко и (черногорского форварда) Фатоса Бечирая не влияло на игру команду в атаке, потому что оставались все те же принципы. Просто у нас не очень хорошо сегодня шла игра в нападении. Вышедшего Николая Обольского мы поддерживали, как могли. Это его первая игра в ФНЛ. Он достойно смотрелся, боролся за мяч, помогал команде», - приводит «Р-Спорт» слова Терехова.

В субботу «Динамо» в Химках обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 1:0. Панченко впервые был вызван в сборную России перед товарищеской встречей с командой Коста-Рики, которая состоится в воскресенье в Краснодаре, из-за чего не участвовал в матче ФНЛ.

Матч

Динамо - Кубань - 1:0 (1:0)

Голы

Маркелов 44 (1:0).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Рыков, Хольмен, Сапета, Катрич (Темников, 79), Соснин (Кузьмин, 72), Зотов, Обольский, Маркелов (Ташаев, 76)

Кубань: Фролов, Смирнов, Зотов, Бугаев, Лобкарёв, Бендзь, Якуба (Маляров, 86), Щадин (Хубулов, 56), Гай, Алейник (Нурисов, 67), Ильин (Житнев, 77)

Предупреждения:

Маркелов, 8; Рыков, 26; Соснин, 33 - Щадин, 55; Смирнов, 66; Бендзь, 84

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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