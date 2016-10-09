Сергей Терехов: У «Динамо» не очень хорошо шла игра в нападении

Защитник московского «Динамо» Сергей Терехов после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги сообщил, что отсутствие нападающего Кирилла Панченко не влияло на действия клуба в атаке, поскольку оставались те же принципы игры.

«Отсутствие Панченко и (черногорского форварда) Фатоса Бечирая не влияло на игру команду в атаке, потому что оставались все те же принципы. Просто у нас не очень хорошо сегодня шла игра в нападении. Вышедшего Николая Обольского мы поддерживали, как могли. Это его первая игра в ФНЛ. Он достойно смотрелся, боролся за мяч, помогал команде», - приводит «Р-Спорт» слова Терехова.

В субботу «Динамо» в Химках обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 1:0. Панченко впервые был вызван в сборную России перед товарищеской встречей с командой Коста-Рики, которая состоится в воскресенье в Краснодаре, из-за чего не участвовал в матче ФНЛ.