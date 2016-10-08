«Эдмонтон» подписал однолетний контракт с Расселом

Защитник Крис Расселл подписал однолетний контракт с «Эдмонтоном». По данным Sportsnet, 29-летний канадец заработает 3,1 миллиона долларов.

Минувший сезон Рассел начинал в составе «Калгари», а в феврале был обменян в «Даллас». В общей сложности он провел 62 матча и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «–5» и 10 минутах штрафа.

Кроме того, Рассел занял второе место среди всех игроков лиги по блокированным броскам. Ранее Рассел выступал в НХЛ за «Коламбус» и «Сент-Луис».

Напомним, накануне «Эдмонтон» обменял в «Сент-Луис» форварда Наиля Якупова.