Александр Сапета: У «Динамо» все нормально в финансовом плане, и не только в нем

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета после победы над «Кубанью» в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги сообщил, что условия в московском клубе хорошие, нет ни финансовых, ни каких-либо других проблем, команде ничего не мешает.

«У нас все нормально и в финансовом плане, и не только в нем. Все хорошо, команда движется в нужном русле, ничего не мешает. Дай бог, чтобы так дальше было, а мы приложим все усилия, чтобы мы шли так же по таблице (на первом месте)», - приводит «Р-Спорт» слова Сапеты.

В субботу «Динамо» в Химках обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 1:0.