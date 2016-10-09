Александр Сапета: У «Динамо» все нормально в финансовом плане, и не только в нем
Полузащитник
московского «Динамо» Александр Сапета после победы над «Кубанью» в матче 16-го
тура Футбольной национальной лиги сообщил, что условия в московском клубе хорошие, нет ни финансовых, ни каких-либо других проблем, команде ничего
не мешает.
«У нас все
нормально и в финансовом плане, и не только в нем. Все хорошо, команда движется
в нужном русле, ничего не мешает. Дай бог, чтобы так дальше было, а мы приложим
все усилия, чтобы мы шли так же по таблице (на первом месте)», -
приводит «Р-Спорт» слова Сапеты.
В субботу «Динамо» в Химках обыграло краснодарскую «Кубань» со счетом 1:0.
Матч
Голы
Маркелов 44 (1:0).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Рыков, Хольмен, Сапета, Катрич (Темников, 79), Соснин (Кузьмин, 72), Зотов, Обольский, Маркелов (Ташаев, 76)
Кубань: Фролов, Смирнов, Зотов, Бугаев, Лобкарёв, Бендзь, Якуба (Маляров, 86), Щадин (Хубулов, 56), Гай, Алейник (Нурисов, 67), Ильин (Житнев, 77)
Предупреждения:
Маркелов, 8; Рыков, 26; Соснин, 33 - Щадин, 55; Смирнов, 66; Бендзь, 84
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция