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Сергей Бердников: Анисин должен быть лидером «Кузни», но пока не набрал форму

Андрей Петухов
Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников считает, что нападающий команды Михаил Анисин должен быть лидером клуба, но хоккеист пока не набрал форму.

«Михаил проводил предсезонный период не в команде и еще не набрал форму. Мы ожидаем от него большего, в команду его приглашали, чтобы быть лидером», - приводит официальный сайт «Металлурга» слова Бердникова.

В субботу новокузнецкий «Металлург» уступил в овертайме в Новосибирске местной «Сибири» со счетом 2:3. В конце августа новокузнецкий клуб подписал контракт с Анисиным на один сезон, 28-летний хоккеист пропускал матч с «Сибирью».

Матч

Сибирь - Металлург Нк - 3:2 О.Т. (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Скабелка А. (Сергиенко), 10:49 (1:0). Комаристый (Земченко, Бутузов), 12:17 (1:1). Вихарев 37:41 (1:2). Полашек (Губин, Шумаков), 55:48 (2:2). Шумаков (Окулов), 62:22 (3:2).

Место и дата

08 октября 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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