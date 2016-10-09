Сергей Бердников: Анисин должен быть лидером «Кузни», но пока не набрал форму

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников считает, что нападающий команды Михаил Анисин должен быть лидером клуба, но хоккеист пока не набрал форму.

«Михаил проводил предсезонный период не в команде и еще не набрал форму. Мы ожидаем от него большего, в команду его приглашали, чтобы быть лидером», - приводит официальный сайт «Металлурга» слова Бердникова.

В субботу новокузнецкий «Металлург» уступил в овертайме в Новосибирске местной «Сибири» со счетом 2:3. В конце августа новокузнецкий клуб подписал контракт с Анисиным на один сезон, 28-летний хоккеист пропускал матч с «Сибирью».