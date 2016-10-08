Станислав Крицюк: Не прощу себе, если не попробую играть в топ-лигах
Голкипер сборной России и «Краснодара» Станислав
Крицюк рассказал о своих целях. Он отметил, что хочет играть в ведущих
чемпионатах Европы.
«Цель в сборной — попасть в обойму, регулярно
вызываться и играть там. Мечта? Играть в лучших клубах мира,
в топ-лигах. Это от характера зависит, я не прощу себя,
если не попробую», — цитирует Крицюка официальный сайт телеканала «Матч
ТВ».
В текущем сезоне 25-летний Станислав Крицюк провел 13 матчей за «Краснодар»,
в которых пропустил девять мячей и семь раз отыграл «на ноль». Ранее он
выступал за португальскую «Брагу».
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