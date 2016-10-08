Станислав Крицюк: Не прощу себе, если не попробую играть в топ-лигах

Голкипер сборной России и «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих целях. Он отметил, что хочет играть в ведущих чемпионатах Европы.

«Цель в сборной — попасть в обойму, регулярно вызываться и играть там. Мечта? Играть в лучших клубах мира, в топ-лигах. Это от характера зависит, я не прощу себя, если не попробую», — цитирует Крицюка официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний Станислав Крицюк провел 13 матчей за «Краснодар», в которых пропустил девять мячей и семь раз отыграл «на ноль». Ранее он выступал за португальскую «Брагу».