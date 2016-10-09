Душко Иванович: «Химки» провели очень плохой матч с ВЭФом

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от ВЭФа в матче Единой лиги ВТБ признал, что его подопечные провели очень слабый матч.

«Мы провели очень плохой матч. В начале будто почувствовали испуг и не могли найти правильные решения в простых ситуациях. Думаю, одна из причин в том, что это первый матч сезона, в котором мы не смогли сыграть хорошо. Команда не показала нужной энергии. Однако это только начало, и понятно, что мы должны улучшить свою игру», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Встреча, прошедшая в субботу в Химках, завершилась со счетом 76:73 в пользу рижан. В составе «Химок» 17 очков набрал капитан команды Сергей Моня, у центрового ВЭФа Мартинша Мейерша 19 очков.