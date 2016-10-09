Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия- : -Коста-Рика
Футбол  Уэльс- : -Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Душко Иванович: «Химки» провели очень плохой матч с ВЭФом

Андрей Петухов
Источник:  БК «Химки»Комментарии

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после поражения от ВЭФа в матче Единой лиги ВТБ признал, что его подопечные провели очень слабый матч.

«Мы провели очень плохой матч. В начале будто почувствовали испуг и не могли найти правильные решения в простых ситуациях. Думаю, одна из причин в том, что это первый матч сезона, в котором мы не смогли сыграть хорошо. Команда не показала нужной энергии. Однако это только начало, и понятно, что мы должны улучшить свою игру», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Встреча, прошедшая в субботу в Химках, завершилась со счетом 76:73 в пользу рижан. В составе «Химок» 17 очков набрал капитан команды Сергей Моня, у центрового ВЭФа Мартинша Мейерша 19 очков.

Матч

Химки - ВЭФ - 73:76

Место и дата

08 октября 19:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Химки» проиграли ВЭФу в Единой лиге ВТБ«Химки» потерпели поражение от ВЭФа (73:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.«Парма» уступила «Калеву» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между пермской «Пармой» и эстонским «Калевом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 86:72 в пользу «Калева».Баскетболисты ЦСКА одержали победу над «Астаной» в Единой лиги ВТБЦСКА одержал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Димитрис Итудис: Матч с «Енисеем» – премьера сезона, которая является стрессомГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы своих подопечных над «Енисеем» в первом матче Единой лиги ВТБ посетовал на перепады в действиях подопечных.Дабл-дабл Карреры помог «Автодору» обыграть «Нижний Новгород»Баскетболисты «Автодора» на домашней арене обыграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Эрл Роулэнд: Рядом с Моней и Вяльцевым приятно работатьНовичок подмосковных «Химок», разыгрывающий Эрл Роулэнд признался, что ему приятно работать со старожилами клуба – Сергеем Моней и Егором Вяльцевым.Евгений Пашутин: «Астана» демонстрировала агрессивную защитуГлавный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин остался доволен действиями подопечных в победном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Астаны».Янис Тимма: Очень нравится, как играет Маркович, он приятный в общении человекБаскетболист «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о переходе в петербургскую команду защитника Стефана Марковича и форварда Сергея Карасева.Илона Корстин: Единая лига ВТБ выступает не за большое количество игр, а за стабильностьГенеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о причинах сокращения количества участников турнира с 20 в сезоне-2013/14 до 13 в предстоящем сезоне, который стартует 2 октября.«Зенит» победил «Палму Эйр Европу» в товарищеском матчеПетебургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл испанскую «Палму Эйр Европу» в товарищеском матче на тренировочном сборе со счетом 88:65.Чемпион НБА Джефф Эйрс стал игроком ЦСКАЧемпион НБА-2014 центровой Джефф Эйрс стал игроком столичного ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.В Кубке Европы сыграют 20 клубовВ предстоящем розыгрыше баскетбольного Кубка Европы примут участие 20 клубов. Сербский «Партизан», польская «Зелена Гура» и греческий АЕК снялись с соревнований, сообщает Gigantes.Павел Сергеев: «Зениту» реально пробиться в ЕвролигуПавел Сергеев: «Зениту» реально пробиться в ЕвролигуЗащитник «Зенита» Павел Сергеев – о новой команде, баскетболе Василия Карасева и целях на сезон.Петр Губанов: Видимо, в Казани считают, что игру должны делать легионерыФорвард «Нижнего Новгорода» Петр Губанов объяснил, почему вернулся в нижегородскую команду из казанского УНИКСа.В Матче звезд Единой лиги ВТБ сборная России, вероятно, сыграет с командой легионеров12 февраля 2017 года Единая лига ВТБ впервые в своей истории проведет матч звезд, в котором, вероятно, сборная России сыграет с командой легионеров, выступающих в турнире.Кенни Гэбриел: Выигрыш Кубка Европы и Единой Лиги ВТБ – реальные задачи для «Локомотива-Кубани»Новичок «Локомотива-Кубань» американский форвард Кенни Гэбриел считает, что в грядущем сезоне краснодарский клуб сможет удачно выступать на внутренней арене (в Единой лиге ВТБ) и международной (Кубке Европы).Вяльцев расстроился из-за невызова в сборную на отборочный цикл ЧЕ-2017Вице-капитан «Химок», атакующий защитник Егор Вяльцев признался, что его расстроил невызов в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы-2017.В Единой лиге ВТБ в сезоне-2016/17 будут выступать 13 командНа совещании руководства Единой лиги ВТБ и клубов сегодня был определен формат турнира в сезоне-2016/17.«Зенит» с минимальной разницей проиграл «Барселоне» на сборе в ИспанииПетербургский «Зенит» в контрольном матче, прошедшим в Барселоне, проиграл местной одноименной команде со счетом 61:63 (20:19, 13:11, 10:12, 18:21).День в истории. Рамунасу Шишкаускасу – 3810 сентября исполнилось 38 лет прославленному литовскому баскетболисту, экс-игроку ЦСКА Рамунасу Шишкаускасу.

Химки
Химкикалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение