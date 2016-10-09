Душко Иванович: «Химки» провели очень плохой матч с ВЭФом
Главный тренер «Химок»
Душко Иванович после поражения от ВЭФа в матче Единой лиги ВТБ признал, что его
подопечные провели очень слабый матч.
«Мы провели очень
плохой матч. В начале будто почувствовали испуг и не могли найти правильные
решения в простых ситуациях. Думаю, одна из причин в том, что это первый матч
сезона, в котором мы не смогли сыграть хорошо. Команда не показала нужной
энергии. Однако это только начало, и понятно, что мы должны улучшить свою
игру», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Встреча, прошедшая в субботу в Химках, завершилась со счетом 76:73 в пользу рижан. В составе «Химок» 17 очков набрал капитан команды Сергей Моня, у центрового ВЭФа Мартинша Мейерша 19 очков.
Матч
Место и дата
08 октября 19:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция