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Максим Ковтун: Я не совсем доволен, но тренер сказала, что все в порядке

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  IcenetworkКомментарии

Российский фигурист Максим Ковтун оценил свое выступление в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.

«Я не совсем удовлетворен своей программой, но мой тренер сказала, что все в порядке. Учитывая, что это первый турнир в сезоне, все прошло хорошо. Я доволен, что выполнил все прыжки. Но я потерял силы на четверном тулупе. Надеюсь, в следующий раз все будет лучше», – приводит Icenetwork слова Ковтуна.

Напомним, с нынешнего сезона Ковтун тренируется у Инны Гончаренко.

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