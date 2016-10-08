Максим Ковтун: Я не совсем доволен, но тренер сказала, что все в порядке
Российский фигурист
Максим Ковтун оценил свое выступление в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
«Я не совсем удовлетворен своей программой, но мой тренер сказала, что все в порядке. Учитывая, что это первый турнир в сезоне, все прошло хорошо. Я доволен, что выполнил все прыжки. Но я потерял силы на четверном тулупе. Надеюсь, в следующий раз все будет лучше», – приводит Icenetwork слова Ковтуна.
Напомним, с нынешнего сезона Ковтун тренируется у Инны Гончаренко.
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