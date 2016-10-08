Гарет Саутгейт: Могли и должны были забивать мальтийцам больше

И.о. главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями после матча со сборной Мальты в квалификации ЧМ-2016. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

«Думаю, что в первом тайме мы играли хорошо, мы могли и должны были забивать больше. Их вратарь сделал несколько хороших сэйвов. Думаю, что во втором тайме некоторые наши игроки сдерживали себя в физическом плане. Мы упустили пару хороших моментов, но, если учесть то, где мы были десять дней назад (Саутгейт имеет в виду скандал с увольнением Сэма Эллардайса – Прим. ред.), я доволен результатом.

Думаю, что для Лингарда это был прекрасный дебют в сборной. Он хорошо связывал игру и был реальной угрозой для ворот соперников. Он отличный игрок, ему нравится на «Уэмбли». Здесь он уже дважды забивал с «Манчестер Юнайтед». Считаю, что он провел хороший матч», - цитирует Саутгейта ВВС.

Англия набрала шесть очков и на данный момент лидирует в группе F после двух проведенных матчей. У Мальты очков пока нет.

В следующем туре 11 октября Мальта на выезде сыграет с Литвой, а Англия в гостях будет противостоять сборной Словении.

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