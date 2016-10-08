Гарет Саутгейт: Могли и должны были забивать мальтийцам больше
И.о. главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт поделился
впечатлениями после матча со сборной Мальты в квалификации ЧМ-2016. Напомним,
что его команда победила со счетом 2:0.
«Думаю, что в первом тайме мы играли хорошо, мы могли и должны
были забивать больше. Их вратарь сделал несколько хороших сэйвов. Думаю, что во
втором тайме некоторые наши игроки сдерживали себя в физическом плане. Мы
упустили пару хороших моментов, но, если учесть то, где мы были десять дней
назад (Саутгейт имеет в виду скандал с увольнением Сэма Эллардайса – Прим. ред.),
я доволен результатом.
Думаю, что для Лингарда это был прекрасный дебют в сборной. Он
хорошо связывал игру и был реальной угрозой для ворот соперников. Он
отличный
игрок, ему
нравится
на
«Уэмбли». Здесь он уже дважды забивал с «Манчестер
Юнайтед». Считаю,
что он провел хороший матч», - цитирует Саутгейта ВВС.
Англия
набрала шесть очков и на данный момент лидирует в группе F после двух
проведенных матчей. У Мальты очков пока нет.
В
следующем туре 11 октября Мальта на выезде сыграет с Литвой, а Англия в гостях
будет противостоять сборной Словении.
ЧМ-2018. Квалификация
УЕФА.
Группа F
2-й тур
Матч
Голы
Старридж 29 (1:0). Алли 38 (2:0).
Состав
Англия: Харт, Бертран (Роуз, 19), Уокер, Стоунз, Кэйхилл, Хендерсон, Алли, Лингард, Руни, Старридж, Уолкотт
Мальта: Хогг, Аджус, Мускат А., Борг, Камильери, Кристенсен, Шиберрас, Фенек, Мускат З., Эффонг, Шембри
Предупреждения:
нет - Борг, 55
Судья:
Стефан Йоханнессон (Швеция)
Место и дата
08 октября 19:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция