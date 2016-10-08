Роберт Просинечки: Некоторые игроки сборной Азербайджана устали, с чехами состав будет другим
Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился
впечатлениями после матча против сборной Норвегии в квалификации ЧМ-2018.
Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Вчера говорил, что будет тяжелая игра. Я очень счастлив, что моя команда показал самоотверженную игру и взял три очка. Хорошо сыграли против такого соперника. Завтра отправляемся в Чехию, где намерены сыграть так, как сегодня. Постараемся вернуться домой с очком.
Поговорил с ребятами, сказал им, чтобы особо не
радовались, так как через три дня еще один матч. Однако некоторых уставших
игроков заменю. Стартовый состав будет другим.
Когда я пришел сюда, то
сказал, что у этой команды большой потенциал. Но вы были пессимистами. В
прошлом цикле мы провели хорошие матчи. Я верю в эту команду», - цитирует
Просинечки Azerisport.
Единственный
мяч на 11-й минуте матча забил Максим Медведев. Азербайджан набрал шесть очков
и на данный момент вышел в лидеры группы С после двух матчей. Норвежцы очков
пока не набрали и идут последними.
Матч
Чехия – Азербайджан состоится 11 октября.
ЧМ-2018.
Квалификация
УЕФА.
Группа С
2-й тур
Матч
Азербайджан - Норвегия - 1:0 (1:0)
Голы
Медведев 11 (1:0).
Состав
Азербайджан: Агаев К., Гараев, Садыхов, Медведев, Дашдемиров, Мирзабеков, Паскуаль, Амиргулиев, Гурбанов, Рамазанов, Назаров
Норвегия: Ярстейн, Свенссон, Алеесами, Страндберг, Ховланд, Сельнес, Хенриксен, Шелбред, Диоманде, Хелланн, Кинг
Судья:
Лиран Лиани (Израиль)
Место и дата
08 октября 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Онлайн-трансляция