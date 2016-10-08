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Роберт Просинечки: Некоторые игроки сборной Азербайджана устали, с чехами состав будет другим

Максим Кравченко
Источник:  AzerisportКомментарии

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился впечатлениями после матча против сборной Норвегии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Вчера говорил, что будет тяжелая игра. Я очень счастлив, что моя команда показал самоотверженную игру и взял три очка. Хорошо сыграли против такого соперника. Завтра отправляемся в Чехию, где намерены сыграть так, как сегодня. Постараемся вернуться домой с очком.

Поговорил с ребятами, сказал им, чтобы особо не радовались, так как через три дня еще один матч. Однако некоторых уставших игроков заменю. Стартовый состав будет другим.

Когда я пришел сюда, то сказал, что у этой команды большой потенциал. Но вы были пессимистами. В прошлом цикле мы провели хорошие матчи. Я верю в эту команду», - цитирует Просинечки Azerisport.

Единственный мяч на 11-й минуте матча забил Максим Медведев. Азербайджан набрал шесть очков и на данный момент вышел в лидеры группы С после двух матчей. Норвежцы очков пока не набрали и идут последними.

Матч Чехия – Азербайджан состоится 11 октября.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА. Группа С

2-й тур

Матч

Азербайджан - Норвегия - 1:0 (1:0)

Голы

Медведев 11 (1:0).

Состав

Азербайджан: Агаев К., Гараев, Садыхов, Медведев, Дашдемиров, Мирзабеков, Паскуаль, Амиргулиев, Гурбанов, Рамазанов, Назаров

Норвегия: Ярстейн, Свенссон, Алеесами, Страндберг, Ховланд, Сельнес, Хенриксен, Шелбред, Диоманде, Хелланн, Кинг

Судья:

Лиран Лиани (Израиль)

Место и дата

08 октября 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Онлайн-трансляция


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