Талгат Байсуфинов: Было заметно, что сборной Казахстана не хватало свежести

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился впечатлениями после матча со сборной Черногории в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:5.

«После первого тайма мы заметили, что нам не хватало быстрого паса в среднюю линию и линию атаки. Подсказали это ребятам. Пропустили со стандарта один гол, но считали, что эту ситуацию можно было исправить. Но, что случилось во второй половине встречи я пока сказать не могу. Будем просматривать игру, тщательно разбираться в каждом моменте, чтобы вовремя предпринять соответствующие меры. Нам не хватило свежести, это было заметно.

Сборная Черногории играла на своем поле, это, безусловно, плюс для их команды. Наше домашнее поле для нас тоже является преимуществом. Но, на этом поле играли две команды и сейчас всю вину сваливать на качество поля я никак не могу. Хороший газон, быстрое передвижение мяча – все это было. Будем работать и готовиться к следующим матчам», - приводит слова Байсуфинова официальный сайт Федерации футбола Казахстана.

Отметим, что для сборной Казахстана это самое крупное поражение с 2005 года. С одним очком после двух матчей команда занимает пятое место в группе Е.