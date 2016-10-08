Стеван Йоветич: Не сказал бы, что победа над Казахстаном была легкой

Нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич поделился впечатлениями после матча со сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда, победила со счетом 5:0.

«Я бы не сказал, что это был легкий матч. Казахстан — сильный соперник, доказавший это в матче с Польшей. Во втором тайме мы забили четыре гола и стали спокойны за результат. В перерыве мы говорили, что важно продолжать забивать — так и получилось. Все наши футболисты сыграли отлично. Теперь нам надо отдохнуть и готовиться к еще одному непростому матчу — с Данией», — цитирует Йоветича Sports.kz.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА. Группа С

2-й тур

Матч Черногория - Казахстан - 5:0 (1:0) Голы Томашевич 24 (1:0). Вукчевич 59 (2:0). Йоветич 64 (3:0). Бечирай 73 (4:0). Савич 78 (5:0). Место и дата 08 октября 19:00, , Онлайн-трансляция





