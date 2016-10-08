Германия крупно победила Чехию в отборе к ЧМ-2018
Сборная Германии
одержала победу над Чехией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018
года в Гамбурге.
Дубль в матче сделал нападающий «Баварии» Томас Мюллер. Еще один на счету полузащитника «Реала» Тони Крооса.
Немцы набрали шесть очков после двух матчей и теперь в третьем туре 11 октября сыграют в Ганновере с Северной Ирландией. Соперником Чехии в этот же день в домашнем матче в Витковице станет сборная Азербайджана, у которой также шесть очков.
Гамбург (Германия)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Группа C
2-й тур
Матч
Голы
Мюллер 13 (1:0). Кроос 49 (2:0). Мюллер 66 (3:0).
Состав
Германия: Нойер, Хектор (Хёведес, 68), Боатенг, Хуммельс, Хедира, Кроос (Гюндоган, 75), Киммих, Дракслер (Брандт, 80), Озил, Мюллер, Гётце
Чехия: Вацлик, Новак, Сухи, Кадержабек, Сивок, Крейчи, Павелка (Дроппа, 63), Горжава, Дочкал, Петржела (Скалак, 69), Выдра (Кадлец В., 77)
Предупреждения:
нет - Кадержабек, 19; Павелка, 53
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
08 октября 21:45, Имтех Арена, Текстовая трансляция