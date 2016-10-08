Хет-трик Левандовски помог Польше обыграть Данию

Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Польши и Дании завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу поляков.

В составе польской команды хет-трик сделал Роберт Левандовски. Один из мячей он провел с пенальти. После этого сборной Дании удалось вернуть интригу. Камил Глик забил в свои ворота, перебросив собственного вратаря головой, а затем Юссуф Поульсен отыграл еще один мяч. В итоге поляки все же удержали победу.

После двух туров первые три места в группе Е с четырьмя очками делят Черногория, Румыния и Польша. Дания с тремя очками идет четвертой.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА. Группа Е

2-й тур