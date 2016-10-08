Хет-трик Левандовски помог Польше обыграть Данию
Матч
квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Польши и Дании завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу поляков.
В составе польской
команды хет-трик сделал Роберт Левандовски. Один из мячей он провел с пенальти.
После этого сборной Дании удалось вернуть интригу. Камил Глик забил в свои
ворота, перебросив собственного вратаря головой, а затем Юссуф Поульсен отыграл
еще один мяч. В итоге поляки все же удержали победу.
После двух туров
первые три места в группе Е с четырьмя очками делят Черногория, Румыния и
Польша. Дания с тремя очками идет четвертой.
ЧМ-2018.
Квалификация
УЕФА.
Группа Е
2-й тур
Матч
Голы
Левандовски 20 (1:0). Левандовски 36 (2:0 - пен.). Левандовски 48 (3:0). Ционек 49 (3:1 - автогол). Поульсен Ю. 69 (3:2).
Состав
Польша: Фабиански, Глик, Пищек, Енджейчик, Ционек, Блащиковски (Пешко, 89), Гросицки (Рыбус, 74), Зелински, Крыховяк, Левандовски, Милик (Линетти, 46)
Дания: Шмейхель, Кьяер, Вестергор (Делэйни, 82), Анкерсен, Дурмиси, Эриксен, Кристиансен, Квист, Хёйбьерг, Йоргенсен (Поульсен Ю., 46), Фишер (Систо, 75)
Предупреждения:
Ционек, 53 - Шмейхель, 35; Эриксен, 62
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
08 октября 21:45, Национальный, Онлайн-трансляция