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Хет-трик Левандовски помог Польше обыграть Данию

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Польши и Дании завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу поляков.

В составе польской команды хет-трик сделал Роберт Левандовски. Один из мячей он провел с пенальти. После этого сборной Дании удалось вернуть интригу. Камил Глик забил в свои ворота, перебросив собственного вратаря головой, а затем Юссуф Поульсен отыграл еще один мяч. В итоге поляки все же удержали победу.

После двух туров первые три места в группе Е с четырьмя очками делят Черногория, Румыния и Польша. Дания с тремя очками идет четвертой.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА. Группа Е

2-й тур

Матч

Польша - Дания - 3:2 (2:0)

Голы

Левандовски 20 (1:0). Левандовски 36 (2:0 - пен.). Левандовски 48 (3:0). Ционек 49 (3:1 - автогол). Поульсен Ю. 69 (3:2).

Состав

Польша: Фабиански, Глик, Пищек, Енджейчик, Ционек, Блащиковски (Пешко, 89), Гросицки (Рыбус, 74), Зелински, Крыховяк, Левандовски, Милик (Линетти, 46)

Дания: Шмейхель, Кьяер, Вестергор (Делэйни, 82), Анкерсен, Дурмиси, Эриксен, Кристиансен, Квист, Хёйбьерг, Йоргенсен (Поульсен Ю., 46), Фишер (Систо, 75)

Предупреждения:

Ционек, 53 - Шмейхель, 35; Эриксен, 62

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

08 октября 21:45, Национальный, Онлайн-трансляция

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