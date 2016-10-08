Шотландия и Литва сыграли вничью
Матч
квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Шотландии и Литвы завершился
вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Гостей на 59-й
минуте вывел вперед Федор Черных. Шотландия под занавес матча отыгралась после
удара головой Джеймса Макартура.
Шотландия
набрала четыре очка и идет второй в группе Fпосле двух
туров. У Литвы два очка и четвертое место.
ЧМ-2018.
Квалификация
УЕФА.
Группа F
2-й тур
Матч
Голы
Черных 59 (0:1). МакАртур 89 (1:1).
Состав
Шотландия: Маршалл, Хэнли, Робертсон, Патерсон, Мартин Р., Бэннан, Бурк (Форрест, 57), Снодграсс, Флетчер Д. (МакАртур, 46), Ричи (Гриффитс, 71), Мартин К.
Литва: Шеткус, Фрейдгеймас, Вейткунас, Славицкас (Андрюшкявичюс, 64), Гирдвайнис, Сливка, Куклис, Вальскис (Григаравичус, 85), Новиковас, Жулпа (Кведукас, 65), Черных
Предупреждения:
Хэнли, 51; МакАртур, 90 - Вейткунас, 13; Куклис, 18; Фрейдгеймас, 51
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
08 октября 21:45, Хемпден Парк, Онлайн-трансляция