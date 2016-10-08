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Шотландия и Литва сыграли вничью

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне УЕФА между сборными Шотландии и Литвы завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Гостей на 59-й минуте вывел вперед Федор Черных. Шотландия под занавес матча отыгралась после удара головой Джеймса Макартура.

Шотландия набрала четыре очка и идет второй в группе Fпосле двух туров. У Литвы два очка и четвертое место.

ЧМ-2018. Квалификация

УЕФА. Группа F

2-й тур

Матч

Шотландия - Литва - 1:1 (0:0)

Голы

Черных 59 (0:1). МакАртур 89 (1:1).

Состав

Шотландия: Маршалл, Хэнли, Робертсон, Патерсон, Мартин Р., Бэннан, Бурк (Форрест, 57), Снодграсс, Флетчер Д. (МакАртур, 46), Ричи (Гриффитс, 71), Мартин К.

Литва: Шеткус, Фрейдгеймас, Вейткунас, Славицкас (Андрюшкявичюс, 64), Гирдвайнис, Сливка, Куклис, Вальскис (Григаравичус, 85), Новиковас, Жулпа (Кведукас, 65), Черных

Предупреждения:

Хэнли, 51; МакАртур, 90 - Вейткунас, 13; Куклис, 18; Фрейдгеймас, 51

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

08 октября 21:45, Хемпден Парк, Онлайн-трансляция


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