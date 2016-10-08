Шотландия и Литва сыграли вничью

Стеван Йоветич: Не сказал бы, что победа над Казахстаном была легкой

Нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич поделился впечатлениями после матча со сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда, победила со счетом 5:0.