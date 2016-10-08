Словения с минимальным счетом обыграла Словакию
Сборная Словении
выиграла у Словакии (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года
в Любляне.
Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник Рок Кронаветер.
У Словении в запасе остался защитник «Ростова» Миха Мевля, у Словакии полный матч провели полузащитник «Зенита» Роберт Мак, а также защитники, ранее выступавшие в РФПЛ, Корнел Салата («Томь, «Ростов»), Томаш Губочан («Зенит», «Динамо») и Ян Дюрица («Локомотив»).
Словения набрала четыре очка и занимает второе место в группе F.
Теперь 11 октября Словения сыграет дома с Англией, а Словакия в этот день примет Шотландию.
Любляна (Словения)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Группа F
2-й тур
Матч
Словения - Словакия - 1:0 (0:0)
Голы
Кронаветер 74 (1:0).
Состав
Словения: Облак, Струна А., Цесар, Йокич, Самарджич, Куртич (Кронаветер, 72), Крхин, Бирса (Новакович, 68), Иличич, Безяк (Мевля, 90), Вербич
Словакия: Козачик, Салата, Швенто (Голубек, 79), Паушек (Сабо, 79), Губочан, Дюрица, Грошовски (Дюриш, 79), Мак, Куцка, Грегуш, Гамшик
Предупреждения:
Цесар, 14; Крхин, 26; Струна А., 80 - Салата, 31; Губочан, 56; Дюрица, 69; Дюриш, 84; Куцка, 89
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
08 октября 21:45, Стожице, Онлайн-трансляция