Словения с минимальным счетом обыграла Словакию

Сборная Словении выиграла у Словакии (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в Любляне.

Единственный гол на 74-й минуте забил полузащитник Рок Кронаветер.

У Словении в запасе остался защитник «Ростова» Миха Мевля, у Словакии полный матч провели полузащитник «Зенита» Роберт Мак, а также защитники, ранее выступавшие в РФПЛ, Корнел Салата («Томь, «Ростов»), Томаш Губочан («Зенит», «Динамо») и Ян Дюрица («Локомотив»).

Словения набрала четыре очка и занимает второе место в группе F.

Теперь 11 октября Словения сыграет дома с Англией, а Словакия в этот день примет Шотландию.

Любляна (Словения)

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