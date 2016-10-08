Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия- : -Коста-Рика
Футбол  Уэльс- : -Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неймар продлит контракт с «Барселоной»

Максим Кравченко
Источник:  Sport.esКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, «Барселона» и Неймар договорились о продлении контракта и в ближайшее время оформят это официально. Новое соглашение будет действовать до 2021 года, форвард получит повышение зарплаты.

Кроме того, изменится и сумма отступных за расторжение контракта. В текущем сезоне она составит 200 миллионов евро, через сезон вырастет на 22 миллиона, а дальше будет равна 250 миллионам евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Неймар провел семь матчей за «Барселону» и забил пять мячей при семи голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Месси просит у «Барселоны» прописать в контракте возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ведет переговоры о продлении действующего контракта. Об этом сообщают испанские СМИ.«Реал» за прошлый сезон заработал 620,1 миллионов евро, это новый рекорд клубаМадридский «Реал» опубликовал данные о доходах за прошлый сезон. Указывается, что клуб в прошлом сезоне заработал 620,1 миллионов евро (без учета трансферов).Неймар покинул расположение сборной БразилииНападающий «Барселоны» Неймар с разрешения тренерского штаба покинул расположение сборной Бразилии, сообщает Marca.Гари Невилл: Роналду подвергался издевкам в «Манчестер Юнайтед»Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о времени, проведенном в английской команде португальским нападающим Криштиану Роналду.Бельерин больше не интересен «Барселоне», клуб нацелился на игрока «Валенсии»Тренерский штаб «Барселоны» планирует усилить защитную линию в ближайшее трансферное окно.Габи продлил контракт с «Атлетико» до 2018 годаМадридский «Атлетико» объявил о подписании нового контракта с 33-летним опорным полузащитником Габи.Зинедин Зидан: Рано или поздно меня уволят из «Реала»Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан убежден в том, что рано или поздно ему придется покинуть королевский клуб.Неймар забил 300-й мяч в своей карьереНападающий сборной Бразилии Неймар забил мяч в ворота Боливии в матче квалификации ЧМ-2018 (5:0). Этот гол стал для него юбилейным, 300-м в карьере.Бразилия разгромила БоливиюМатч девятого тура квалификации ЧМ-2018 в южноамериканской зоне между сборными Бразилии и Боливии завершился победой бразильцев. Итоговый счет матча – 5:0.Фабио Капелло: Нынешняя проблема «Реала» – это РоналдуБывший наставник мадридского «Реала» Фабио Капелло считает, что на данный момент нападающий «сливочных» Криштиану Роналду не приносит пользы своей команде.«Барселона» отказалась продавать Ракитича в «Реал»Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич мог покинуть каталонский клуб минувшим летом.Джейми Варди: В перерыве матча с «Барселоной» Суарес попросил у меня футболкуФорвард «Лестера» Джейми Варди рассказал, что в перерыве летнего матча с «Барселоной» форвард сине-гранатовых Луис Суарес предложил обменяться футболками.«Валения» попробует приобрести Монтоливо в январеНовый главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли планирует усилить состав своей команды в ближайшее трансферное окно.Месси будет готов игре с «Манчестер Сити»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает курс восстановления после полученной травмы.Иско объяснил, почему назвал собаку «Месси»Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Иско Аларкон Суарес рассказал, почему решил назвать свою собаку в честь форварда «Барселоны» Лионель Месси.Арда Туран: Чувствую, что хочу выступать только в футболке «Барселоны»Полузащитник «Барселоны» Арда Туран рассказал о своих чувствах к нынешнему клубу, отметив, что планирует завершить профессиональную карьеру в каталонской команде.Суарес хочет повысить свою зарплату в «Барселоне» до 16 миллионов евро в годНападающий «Барселоны» Луис Суарес рассчитывает на повышение зарплаты при новом контракте. Об этом сообщают испанские СМИ.Пауло Дибала: Слухи о «Барселоне» – неправда. Я близок к продлению контракта с «Ювентусом»Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что не собирается покидать клуб. Он отметил, что вскоре может продлить действующий контракт.Пьер-Эмерик Обамеянг: Отец провел переговоры с «Манчестер Сити», но моя цель – выступать за «Реал»Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что минувшим летом контактировал с «Манчестер Сити», а также отметил, что мечтает выступать за мадридский «Реал».«Арсенал» на намерен отпускать Бельерина в «Барселону» и предложит ему новый контрактЛондонский «Арсенал» не собирается продавать своего защитника Эктора Бельерина в другой клуб.

Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение