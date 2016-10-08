Неймар продлит контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Неймар продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, «Барселона» и Неймар договорились о продлении контракта и в ближайшее время оформят это официально. Новое соглашение будет действовать до 2021 года, форвард получит повышение зарплаты.

Кроме того, изменится и сумма отступных за расторжение контракта. В текущем сезоне она составит 200 миллионов евро, через сезон вырастет на 22 миллиона, а дальше будет равна 250 миллионам евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Неймар провел семь матчей за «Барселону» и забил пять мячей при семи голевых передачах.