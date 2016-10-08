Неймар продлит контракт с «Барселоной»
Нападающий «Барселоны»
Неймар продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Sport.es, «Барселона» и
Неймар договорились о продлении контракта и в ближайшее время оформят это
официально. Новое соглашение будет действовать до 2021 года, форвард получит
повышение зарплаты.
Кроме того,
изменится и сумма отступных за расторжение контракта. В текущем сезоне она
составит 200 миллионов евро, через сезон вырастет на 22 миллиона, а дальше
будет равна 250 миллионам евро.
В нынешнем
сезоне 24-летний Неймар провел семь матчей за «Барселону» и забил пять мячей
при семи голевых передачах.
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