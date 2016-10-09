«Дандолк» крупно проиграл «Слайго Роверс» в чемпионате Ирландии
Футболисты «Дандолка»
на своем поле уступили клубу «Слайго Роверс» в матче чемпионата
Ирландии.
Матч, прошедший в
субботу в Дандолке, завершился поражением хозяев со счетом 0:3. В составе
победителей голы забили Ахилл Кампион, Фил Робертс и Раффаэле Кретаро. На 54-й
гости остались в меньшинстве - красную карточку получил Лиам Мартин.
Несмотря на поражение
«Дандолк» с 62 очками сохранил лидерство в чемпионате, у идущего
следом «Корк Сити» – 61 очко.
Напомним, что «Дандолк»
является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Первый их
матч пройдет 20 октября в Ирландии, а 3 ноября соперники встретятся в
Санкт-Петербурге.
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