«Дандолк» крупно проиграл «Слайго Роверс» в чемпионате Ирландии

Футболисты «Дандолка» на своем поле уступили клубу «Слайго Роверс» в матче чемпионата Ирландии.

Матч, прошедший в субботу в Дандолке, завершился поражением хозяев со счетом 0:3. В составе победителей голы забили Ахилл Кампион, Фил Робертс и Раффаэле Кретаро. На 54-й гости остались в меньшинстве - красную карточку получил Лиам Мартин.

Несмотря на поражение «Дандолк» с 62 очками сохранил лидерство в чемпионате, у идущего следом «Корк Сити» – 61 очко.

Напомним, что «Дандолк» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Первый их матч пройдет 20 октября в Ирландии, а 3 ноября соперники встретятся в Санкт-Петербурге.