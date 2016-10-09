«Детройт» отправил Свечникова в фарм-клуб

«Детройт» отправил российского нападающего Евгения Свечникова в свой фарм-клуб – «Гранд-Рапидс Гриффинс», выступающий в АХЛ, сообщает официальный микроблог «Ред Уингз» в «твиттере».

UPDATE: The #RedWings have assigned forwards: Matt Lorito, Tyler Bertuzzi, Louis-Marc Aubry, Evgeny Svechnikov, and Kyle Criscuolo to GR. — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 8 октября 2016 г.

Напомним, что Свечников был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ в 2015 году под общим 19-м номером. Последние два сезона он провел в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), а осенью этого года в четырех предсезонных матчах НХЛ за «Детройт» забросил три шайбы, включая дубль в ворота «Торонто».

Напомним, что раньше в АХЛ (клуб «Торонто Марлис») был делегирован российский защитник «Торонто Мейпл Лифс» Ринат Валиев.