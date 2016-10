«Детройт» отправил Свечникова в фарм-клуб

«Детройт» отправил российского нападающего Евгения Свечникова в свой фарм-клуб – «Гранд-Рапидс Гриффинс», выступающий в АХЛ, сообщает официальный микроблог «Ред Уингз» в «твиттере».

UPDATE: The #RedWings have assigned forwards: Matt Lorito, Tyler Bertuzzi, Louis-Marc Aubry, Evgeny Svechnikov, and Kyle Criscuolo to GR.