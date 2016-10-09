Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия- : -Коста-Рика
Футбол  Уэльс- : -Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юношеская сборная России разгромила команду Казахстана

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты юношеской сборной России, составленной из игроков не старше 19 лет, разгромили сверстников из Казахстана в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2017.

Встреча группы 1, прошедшая в субботу в бельгийском Берингене, завершилась победой россиян со счетом 5:0. Голы забили Михаил Лысов, Иван Галанин, Федор Чалов, Николай Прудников и Александр Ломовицкий.

После двух туров россияне имеют в активе четыре очка. Столько же баллов в активе бельгийцев. Далее в квартете следуют национальные команды Финляндии (2 очка) и Казахстана (0 очков).

В следующем матче россияне 11 октября сыграют с командой Бельгии. Сборная Казахстана в этот же день встретится с финнами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Хомуха: У наших клубов нет необходимости доверять молодымДмитрий Хомуха: У наших клубов нет необходимости доверять молодымБывший главный тренер юношеской сборной России считает, что его подопечные прогрессируют не так быстро, как могли бы.Как растут «дети Хомухи»?Как растут «дети Хомухи»?Sovsport.ru выяснил, как складывается карьера, возможно, самого талантливого за последние десять лет поколения российских игроков.Сергей Силкин: Юношеские сборные России побеждают, потому что в них играют «переростки»Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, почему российские футболисты, добивавшиеся успеха в составе юношеской сборной, не смогли быть столь же успешными во взрослом футболе.Сергей Кирьяков: Буду рад продолжить сотрудничество с РФССтарший тренер юношеской сборной России по футболу, составленной из игроков не старше 19 лет, Сергей Кирьяков будет рад, если Российский футбольный союз (РФС) предложит ему продолжить сотрудничество.Сергей Кирьяков: Сборная России не пробилась на чемпионат Европы из-за собственных ошибокСтарший тренер юношеской сборной России (U-19) Сергей Кирьяков после победы над сборной Швеции (2:1) подвел итоги выступлениям своих подопечных в квалификации к чемпионату Европы.Юношеская сборная России одержала волевую победу над командой ШвецииЮношеская сборная России (до 19 лет) обыграла команду Швеции в своем заключительном матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы-2016.Сергей Кирьяков: Перед матчем с Португалией будет жесткий разговор с командойГлавный тренер юношеской сборной России (U19) Сергей Кирьяков оценил игру команды в матче первого тура элитного раунда Евро-2016.Мелкадзе и еще четыре игрока «Спартака» вызваны в юношескую сборную РоссииПять игроков «Спартака» вызваны в юношескую сборную России (U19) для подготовки к элитному раунду Евро-2016.«Кубань» продлила контракт с ЯкубойФутбольный клуб «Кубань» заключил новые трудовые соглашения с двумя молодыми игроками команды. Подписи под договорами поставили 19-летний опорный полузащитник Денис Якуба и 20-летний атакующий хавбек Юрий Завезен. Контракты с игроками продлены на четыре года, сообщает официальный сайт клуба.Сборные России и Санкт-Петербурга встретятся в полуфинале Мемориала Гранаткина – 2016По итогам группового этапа 28-го Мемориала Гранаткина определились участники полуфинальных матчей турнира.Мемориал Гранаткина-2016. 7-й день. Россия и Финляндия сыграли вничью, Петербург разгромил Литву и другие результатыВ петербургском СКК завершился групповой этап 28-й международного турнира среди юношеских команд (игроки не старше 18 лет) памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.Михаил Галактионов: По Мемориалу Гранаткина уже определили, кто будет приглашен в сборную на товарищеские игры в ГолландииСтарший тренер юношеской сборной России (игроки до 18 лет) Михаил Галактионов подвел итоги группового этапа Мемориала Гранаткина-2016 для своей команды.Михаил Галактионов: Некоторые ребята впервые играют на уровне сборных. Для них это стресс, но они учатсяСтарший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов подвел итоги встречи с Финляндией на Мемориале Гранаткина-2016 (3:3).Юношеская сборная России сыграла вничью с Финляндией и вышла в полуфинал Мемориала Гранаткина – 2016Юношеская сборная России (игроки до 18 лет) в последнем туре группового этапа Мемориала Гранаткина-2016 сыграла вничью со сверстниками из Финляндии (3:3).«У нас 4 защитника на всю страну». Молдавия отобрала очки у России«У нас 4 защитника на всю страну». Молдавия отобрала очки у РоссииSovsport.ru - о спортивных россиянах и третьем матче юношеской сборной на Мемориале Гранаткина.Нападающий юношеской сборной России Денисов: Понимаем стоящую перед нами задачу - победа на Мемориале ГранаткинаНападающий юношеской сборной России Егор Денисов поделился впечатлениями от победы над сверстниками из Казахстана в стартовой игре на Мемориале Гранаткина-2016 (5:0).Защитник юношеской сборной России Круговой: Кумир среди левых защитников - КришитоЗащитник юношеской сборной России Данил Круговой поделился впечатлениями от победы над сверстниками из Казахстана в первом туре Мемориала Гранаткина-2016 (5:0).400 минут на всех. Как в России доверяют молодежи400 минут на всех. Как в России доверяют молодежиЛетом сборная России U19 стала вице-чемпионом Европы. Михаил Борзыкин – о том, как складывается судьба причастных к этому успеху юношей.Николай Писарев: Хотели, чтобы сборная Кирьякова сыграла в Швеции, но жребий выбрал ПортугалиюСпортивный директор РФС Николай Писарев прокомментировал результаты жеребьевок элитного и отборочного раундов юношеских чемпионатов Европы.Сергей Кирьяков: Нам повезло, что мы не попали на Испанию и АнглиюГлавный тренер юношеской сборной России (U19) Сергей Кирьяков прокомментировал результаты жеребьевки элитного раунда Евро-2016.

Cпецпредложение