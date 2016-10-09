Юношеская сборная России разгромила команду Казахстана

Футболисты юношеской сборной России, составленной из игроков не старше 19 лет, разгромили сверстников из Казахстана в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2017.

Встреча группы 1, прошедшая в субботу в бельгийском Берингене, завершилась победой россиян со счетом 5:0. Голы забили Михаил Лысов, Иван Галанин, Федор Чалов, Николай Прудников и Александр Ломовицкий.

После двух туров россияне имеют в активе четыре очка. Столько же баллов в активе бельгийцев. Далее в квартете следуют национальные команды Финляндии (2 очка) и Казахстана (0 очков).

В следующем матче россияне 11 октября сыграют с командой Бельгии. Сборная Казахстана в этот же день встретится с финнами.