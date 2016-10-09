Юношеская сборная России разгромила команду Казахстана
Футболисты
юношеской сборной России, составленной из игроков не старше 19 лет, разгромили
сверстников из Казахстана в матче квалификационного раунда чемпионата
Европы-2017.
Встреча группы 1,
прошедшая в субботу в бельгийском Берингене, завершилась победой россиян со
счетом 5:0. Голы забили Михаил Лысов, Иван Галанин, Федор Чалов, Николай Прудников
и Александр Ломовицкий.
После двух туров россияне
имеют в активе четыре очка. Столько же баллов в активе бельгийцев. Далее в
квартете следуют национальные команды Финляндии (2 очка) и Казахстана (0 очков).
В следующем матче
россияне 11 октября сыграют с командой Бельгии. Сборная Казахстана в этот же
день встретится с финнами.
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