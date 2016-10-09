Шайба и пас Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Коламбусом»

Рене Фазель: Решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде нужно принять до Рождества. Я сделаю все, что смогу

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель надеется, что окончательное решение относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане будет принято до конца декабря.