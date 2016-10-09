Шайба и пас Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Коламбусом»
Хоккеисты «Питтсбурга»
дома уступили «Коламбусу» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в
субботу в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.
В составе победителей
шайбы забросили Оливер Бьоркстранн (дважды), Брэндон Саад, Бун Дженнер и Мэтт
Калверт. У хозяев отличились Кристофер Летанг, Евгений Малкин, в активе
которого также результативная передача, и Скотт Уилсон.
Российский вратарь «Коламбуса»
Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.
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