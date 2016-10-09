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Сборная Кабо-Верде с Зе Луишем проиграла сенегальцам

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты сборной Кабо-Верде проиграли команде Сенегала в гостевом матче третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира-2018 в африканской зоне.

Встреча группы D, прошедшая в субботу в Дакаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Бальде Кейта и Мусса Соу. За сборную Кабо-Верде все 90 минут отыграл нападающий московского «Спартака» Зе Луиш.

В следующем матче 12 ноября сборная Сенегала на выезде сыграет с командой ЮАР, а сборная Кабо-Верде в этот же день примет команду Буркина-Фасо.

Матч

Сенегал - Кабо-Верде - 2:0 (1:0)

Голы

Кейта 24 (1:0). Соу 81 (2:0).

Место и дата

08 октября 23:00, , Онлайн-трансляция

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