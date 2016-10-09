Сборная Кабо-Верде с Зе Луишем проиграла сенегальцам
Футболисты сборной Кабо-Верде проиграли команде Сенегала в гостевом
матче третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира-2018 в африканской
зоне.
Встреча группы D, прошедшая в субботу в Дакаре, завершилась со
счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе победителей мячи забили Бальде Кейта
и Мусса Соу. За сборную Кабо-Верде все 90 минут отыграл нападающий московского «Спартака»
Зе Луиш.
В следующем матче 12 ноября сборная Сенегала на выезде сыграет с командой ЮАР, а сборная Кабо-Верде в этот же день примет команду Буркина-Фасо.
Матч
Сенегал - Кабо-Верде - 2:0 (1:0)
Голы
Место и дата
08 октября 23:00, , Онлайн-трансляция
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