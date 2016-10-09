Александр Жуков: Когда тяжелобольные спортсмены выигрывают у здоровых - это как-то странно

Глава ОКР Александр Жуков на олимпийском саммите в Лозанне предложил сделать информацию о выдаче спортсменам терапевтических исключений полностью открытой.

- Я положительно оцениваю сегодняшнее заседание, говорил сегодня о том, чтобы была открыта информация по получению терапевтических исключений. Я в своём выступлении сказал, что система, когда большому количеству тяжелобольных спортсменов выписываются терапевтические исключения, а потом они выигрывают у здоровых, — это как-то странно, - заявил Жуков.

Ранее хакеры из группы Fancy Bears взломали базу данных WADA, после чего начали публиковать данные о спортсменах, которым было разрешено принимать запрещенные препараты в терапевтических целях.

