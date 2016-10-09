Бой Кличко - Джошуа может состояться 10 декабря в Манчестере

Бой между украинским тяжеловесом Владимиром Кличко и действующим чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа пройдет 10 декабря в Манчестере, сообщает Worldboxingnews.net.

По словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, этот поединок может состояться 3, 10 или 17 декабря.



Напомним, в октябре 40-летний Владимир Кличко должен был провести повторный бой с другим британцем Тайсоном Фьюри, которому он проиграл в ноябре 2015 года. Но этот поединок был отложен на неопределенный срок из-за депрессии Тайсона. Позднее стало известно, что чемпион мира по версиям WBA и WBO Фьюри сдал положительную допинг-пробу на кокаин.

Отметим, что и Владимир Кличко (Атланта-1996), и Энтони Джошуа (Лондон-2012) являются олимпийскими чемпионами в тяжелом весе.