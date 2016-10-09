14-летний футболист сыграл за «Галатасарай» в контрольном матче с «Левски»
14-летний Мустафа Капи дебютировал в составе турецкого «Галатасарая» в товарищеском матче с софийским «Левски».
Юный игрок вышел на поле на 89-й минуте, заменив Синана Гюмюша.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу стамбульской команды.
Отметим, что самым молодым футболистом, сыгравшим официальный матч за взрослую команду, является боливиец Маурисио Бальдивьесо. В 2009 году он отыграл 6 минут за «Аврору» в высшем дивизионе чемпионата Боливии за 3 дня до своего 13-го дня рождения.
«Галатасарай» после шести туров занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Турции.
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