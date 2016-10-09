Стив Дауни может стать игроком КХЛ

29-летний канадский Форвард Стив Дауни планирует продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

Агент игрока Даррен Феррис рассказал о том, что хоккеист, славящийся предельно жесткой манерой игры, рассматривает предложение из КХЛ.

Стив Дауни был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2005 года под номером 29. В составе сборной Канады он дважды становился победителем молодежных чемпионатов мира (12 очков в 12 матчах на этих турнирах).



Дауни провел 434 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию», «Тампу», «Колорадо», «Питтсбург» и «Аризону», набрав 196 очков (76+120) и 1057 штрафных минут.



Хоккеист с детства носит слуховой аппарат, страдая глухотой на правое ухо.



