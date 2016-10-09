Кросби пропустил выставочный матч «Питтсбурга» из-за болезни

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби не принял участия в выставочном матче с «Коламбусом» из-за плохого самочувствия.

- Он пришел утром на каток, чувствуя недомогание. Он провел много матчей за последнее время, был Кубок мира, а у нас все еще идут выставочные матчи. Поэтому мы решили не выпускать его на площадку. При этом, нет никаких оснований предполагать, что он пропустит много времени, - рассказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

Матч завершился победой «Коламбуса» со счетом 5:3. Двумя результативными передачами отметился форвард «Пингвинов» Евгений Малкин.

Напомним, Сидни Кросби был признан самым ценным игроком Кубка мира-2016, который завершился в конце сентября в Торонто.

