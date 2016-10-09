Росберг выиграл Гран-при Японии, Ферстаппен - второй, Квят финишировал 13-м

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг стал победителем Гран-при Японии-2016. Этот успех позволил ему упрочить свое лидерство в личном зачете пилотов.

Росберг, ушедший в гонку с поул-позишн, контролировал ход заезда с самого старта. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон, напротив, замешкался перед первым поворотом и откатился с первого ряда в конец первой десятки. Впоследствии действующий чемпион мира смог прорваться на третье место.

Вторым стал 19-летний голландский пилот Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Для него это уже шестое попадание в подиум в текущем сезоне. Напомним, после Гран-при России Макс заменил в «Ред Булл» россиянина Даниила Квята, который был отправлен в «Торо Россо».

На последнем круге Хэмилтон предпринял атаку на Ферстаппена, но тому удалось отстоять позицию. Примечательно, что ни один гонщик на трассе «Сузука» сегодня не сошел с дистанции досрочно.

LAP 52/3



Hamilton throws his Mercedes around the outside of VES at the chicane



HAM: "Max moved under braking" 📻#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/XtO3FXE7Qu — Formula 1 (@F1) 9 октября 2016 г.

Отрыв Нико Росберга от Льюиса Хэмилтона в общем зачете чемпионата мира увеличился до 33 очков. «Мерседес» в свою очередь уже сегодня гарантировал себе победу в Кубке конструкторов -2016.



Следующая гонка сезона состоится 23 октября на американской трассе в Остине.

Гран-При Японии



1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг



