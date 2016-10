Росберг выиграл Гран-при Японии, Ферстаппен - второй, Квят финишировал 13-м

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг стал победителем Гран-при Японии-2016. Этот успех позволил ему упрочить свое лидерство в личном зачете пилотов.

Росберг, ушедший в гонку с поул-позишн, контролировал ход заезда с самого старта. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон, напротив, замешкался перед первым поворотом и откатился с первого ряда в конец первой десятки. Впоследствии действующий чемпион мира смог прорваться на третье место.

Вторым стал 19-летний голландский пилот Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Для него это уже шестое попадание в подиум в текущем сезоне. Напомним, после Гран-при России Макс заменил в «Ред Булл» россиянина Даниила Квята, который был отправлен в «Торо Россо».

На последнем круге Хэмилтон предпринял атаку на Ферстаппена, но тому удалось отстоять позицию. Примечательно, что ни один гонщик на трассе «Сузука» сегодня не сошел с дистанции досрочно.

