«Мерседес» досрочно завоевал Кубок конструкторов после Гран-при Японии
Немецкая команда «Мерседес» третий год подряд становится обладателем Кубка конструкторов в «Формуле-1».
Сегодня гонщики «Мерседеса» Нико Росберг и Льюис Хэмилтон заняли первое и третье места соответственно на Гран-при Японии-2016. Это позволило команде за четыре этапа до конца чемпионата мира стать недосягаемой для «Ред Булл» и «Феррари» в Кубке конструкторов.
BREAKING: @MercedesAMGF1 have clinched the 2016 constructors' championship #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/FyTzE0dYEZ— Formula 1 (@F1) 9 октября 2016 г.
В личном зачете борьбу за чемпионский титул продолжают вести Росберг и Хэмилтон. Немец опережает напарника на 33 очка.
Гран-При Японии
1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг