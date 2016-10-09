«Мерседес» досрочно завоевал Кубок конструкторов после Гран-при Японии

Немецкая команда «Мерседес» третий год подряд становится обладателем Кубка конструкторов в «Формуле-1».

Сегодня гонщики «Мерседеса» Нико Росберг и Льюис Хэмилтон заняли первое и третье места соответственно на Гран-при Японии-2016. Это позволило команде за четыре этапа до конца чемпионата мира стать недосягаемой для «Ред Булл» и «Феррари» в Кубке конструкторов.

В личном зачете борьбу за чемпионский титул продолжают вести Росберг и Хэмилтон. Немец опережает напарника на 33 очка.



Гран-При Японии



1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг