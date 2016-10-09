Нико Росберг: Я добился невероятного результата в Японии
Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал свою победу на Гран-при Японии-2016.
- Нет сомнений, мы провели потрясающий уик-энд! Я добился невероятного результата на этой легендарной трассе – действительно здорово победить в Сузуке. Я поздравляю всех коллег по команде с завоеванием Кубка конструкторов в третий раз! Это полностью заслуженный и невероятный результат – давайте ярко его отметим!
Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на трибуны – вы оказывали нам потрясающую поддержку на протяжении всего гоночного уик-энда.
Может быть, сегодня вечером я отпраздную эту победу, но все же поберегу силы, ведь до конца сезона еще много стартов, - заявил Росберг.
ROS: "The whole weekend felt great from the word go. It's beautiful to win at this legendary track" #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/B8auHGcM4V— Formula 1 (@F1) 9 октября 2016 г.
Напомним, благодаря сегодняшнему успеху Росберг увеличил отрыв в чемпионской гонке от своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона до 33 очков.
Гран-При Японии
1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг