Нико Росберг: Я добился невероятного результата в Японии

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал свою победу на Гран-при Японии-2016.

- Нет сомнений, мы провели потрясающий уик-энд! Я добился невероятного результата на этой легендарной трассе – действительно здорово победить в Сузуке. Я поздравляю всех коллег по команде с завоеванием Кубка конструкторов в третий раз! Это полностью заслуженный и невероятный результат – давайте ярко его отметим!

Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на трибуны – вы оказывали нам потрясающую поддержку на протяжении всего гоночного уик-энда.

Может быть, сегодня вечером я отпраздную эту победу, но все же поберегу силы, ведь до конца сезона еще много стартов, - заявил Росберг.

ROS: "The whole weekend felt great from the word go. It's beautiful to win at this legendary track" #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/B8auHGcM4V