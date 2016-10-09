Нико Росберг: Я добился невероятного результата в Японии

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал свою победу на Гран-при Японии-2016.

- Нет сомнений, мы провели потрясающий уик-энд! Я добился невероятного результата на этой легендарной трассе – действительно здорово победить в Сузуке. Я поздравляю всех коллег по команде с завоеванием Кубка конструкторов в третий раз! Это полностью заслуженный и невероятный результат – давайте ярко его отметим!

Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на трибуны – вы оказывали нам потрясающую поддержку на протяжении всего гоночного уик-энда.

Может быть, сегодня вечером я отпраздную эту победу, но все же поберегу силы, ведь до конца сезона еще много стартов, - заявил Росберг.

ROS: "The whole weekend felt great from the word go. It's beautiful to win at this legendary track" #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/B8auHGcM4V — Formula 1 (@F1) 9 октября 2016 г.

Напомним, благодаря сегодняшнему успеху Росберг увеличил отрыв в чемпионской гонке от своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона до 33 очков.

Гран-При Японии



1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг







