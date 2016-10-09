Льюис Хэмилтон: Я допустил ошибку на старте, и влажная трасса тут не причем

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о своих проблемах на старте Гран-при Японии.

- Не думаю, что причиной плохого старта стали лужи и влажная трасса. Я сам допустил ошибку. После этого было сложно прорваться во главу пелотона, но я сделал все, что мог. Теперь у Нико есть хорошее преимущество в общем зачете. Он провел отличную гонку, мои поздравления.

Я также хотел бы поздравить команду с завоеванием Кубка конструкторов. В последние три года мы добились невероятного успеха, я горжусь быть частью «Мерседеса». Большое спасибо всем за их тяжелую работу, отличный результат.

Теперь действия Ферстаппена уже не имеют значения, нужно двигаться дальше, - цитирует Хэмилтона F1 Fanatic.



На последнем круге Хэмилтон предпринял атаку на Макса Ферстаппена, но тому удалось отстоять вторую позицию.

Отрыв Нико Росберга от Льюиса Хэмилтона в общем зачете чемпионата мира увеличился до 33 очков. «Мерседес» в свою очередь уже сегодня гарантировал себе победу в Кубке конструкторов -2016.



Следующая гонка сезона состоится 23 октября на американской трассе в Остине.

Гран-При Японии



1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг