Льюис Хэмилтон: Я допустил ошибку на старте, и влажная трасса тут не причем
Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о своих проблемах на старте Гран-при Японии.
- Не думаю, что причиной плохого старта стали лужи и влажная трасса. Я сам допустил ошибку. После этого было сложно прорваться во главу пелотона, но я сделал все, что мог. Теперь у Нико есть хорошее преимущество в общем зачете. Он провел отличную гонку, мои поздравления.
Я также хотел бы поздравить команду с завоеванием Кубка конструкторов. В последние три года мы добились невероятного успеха, я горжусь быть частью «Мерседеса». Большое спасибо всем за их тяжелую работу, отличный результат.
Теперь
действия Ферстаппена уже не имеют значения, нужно двигаться дальше, - цитирует Хэмилтона F1 Fanatic.
На последнем круге Хэмилтон предпринял атаку на Макса Ферстаппена, но тому удалось отстоять вторую позицию.
Отрыв Нико Росберга от Льюиса Хэмилтона в общем зачете чемпионата
мира увеличился до 33 очков. «Мерседес» в свою очередь уже сегодня
гарантировал себе победу в Кубке конструкторов -2016.
Следующая гонка сезона состоится 23 октября на американской трассе в Остине.
Гран-При Японии
1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг