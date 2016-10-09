Ферстаппен признан лучшим гонщиком дня на Гран-при Японии

19-летний голландец Макс Ферстаппен признан лучшим гонщиком Гран-при Японии-2016 по мнению болельщиков.

Напомним, в завершившейся гонке Ферстаппен занял второе место, отразив на последнем круге атаку действующего чемпионата мира Льюиса Хэмилтона.

Победитель в этой номинации выбирается путем голосования болельщиков. Начиная с Гран-при Сингапура, итоги подводятся не на следующий день после гонки, а сразу по ее окончании.



По ходу текущего сезона Ферстаппен становится гонщиком дня уже в шестой раз. Ранее он получил этот приз в Испании, Канаде, Великобритании, Австрии и Малайзии.

Напомним, Макс занял в команде «Ред Булл» место Даниила Квята после Гран-при России.

Гран-При Японии



1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг