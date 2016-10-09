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Ферстаппен признан лучшим гонщиком дня на Гран-при Японии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Формула-1Комментарии

19-летний голландец Макс Ферстаппен признан лучшим гонщиком Гран-при Японии-2016 по мнению болельщиков.

Напомним, в завершившейся гонке Ферстаппен занял второе место, отразив на последнем круге атаку действующего чемпионата мира Льюиса Хэмилтона.

 

Победитель в этой номинации выбирается путем голосования болельщиков. Начиная с Гран-при Сингапура, итоги подводятся не на следующий день после гонки, а сразу по ее окончании.

По ходу текущего сезона Ферстаппен становится гонщиком дня уже в шестой раз. Ранее он получил этот приз в Испании, Канаде, Великобритании, Австрии и Малайзии.

Напомним, Макс занял в команде «Ред Булл» место Даниила Квята после Гран-при России.  

Гран-При Японии

1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг

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