Флэйд Мэйвезер-младший: Канело Альварес легко нокаутирует Головкина

Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший предрек мексиканцу Саулю Альваресу победу над чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.

- Канело Альварес легко побьет Головкина. И не просто побьет, а нокаутирует.



Я хочу сказать Канело следующее: живи своей жизнью и делай то, что делает тебя счастливым. Меня долгие годы называли трусом, говорили, что я боюсь Мэнни Пакьяо. Говорили, что я его боюсь, и это только вдохновило меня больше работать и идти дальше. А у Канело просто нет предела того, как высоко он может подняться, — цитирует Мейвезера ES News.

Напомним, Флойд Мэйвезер-младший завершил карьеру осенью 2015 года после победы над Андре Берто. Он считался самым высокооплачиваемым спортсменом мира.



Сауль Альварес отказался от чемпионского пояса в среднем весе по версии WBC после того, как организация предписала ему встретиться на ринге с Геннадием Головкиным. Мексиканец объявил о своем возвращении во второй полусредний вес, однако его промоутер Оскар де ла Хойя не раз заявлял о том, что бой Альварес - Головкин состоится в будущем.

В 2013 году Флойд Мэйвезер победил Альвареса единогласным решением судей.

