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Магомед Оздоев: Грасия - сильный тренер, просто дайте ему время

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев рассказал о своей работе под руководством испанского тренера Хавьера Грасии.

 - Понял ли я, что за тренер Хави Грасия? Да. Все игры я выполнял требования главного тренера. Я же не могу свои выдвигать, правильно? Но в «Рубине» нет такого, что мы выходим и не знаем, во что играть. Хави Грасия — сильный тренер, просто дайте ему время, ладно? Да, пока мы играем не лучшим образом. Но я смотрю на будущее с оптимизмом. Ситуация не катастрофическая, мы исправим ее. Да, я такой человек — каждый момент, каждый матч воспринимаю очень близко к сердцу. Всей душой болею за команду, за коллектив, за результат. На «Рубин» возлагают большие надежды, мы должны их оправдать, - рассказал Оздоев.

Напомним, бывший тренер «Малаги» Хавьер Грасия сменил на посту главного тренера «Рубина» Валерия Чалого минувшим летом.

В данный момент казанская команда занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

15 октября в 10-м туре «Рубин» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов». 


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