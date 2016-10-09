Даниил Квят: Сегодня 13-е место - это наш максимум. Машина «Торо Россо» была слишком медленной

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят считает удовлетворительным свое выступление на Гран-при Японии, где он занял 13-е место.

- Сегодня 13-е место было нашим максимумом. Не думаю, что могли сделать ощутимо больше. Ничего экстраординарного не случилось, не было машины безопасности и сходов, так что таким способом мы позиций не отыграли. У нас недостаточная скорость на прямых, но с этим мы поделать ничего не можем, машина просто слишком медленная.



Положительный момент заключается в том, что я чувствую себя увереннее за рулем с каждой новой гонкой и работа нашей команды стала заметно лучше. Так что мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы закончить сезон. Зная, что все возможное было сделано, - цитирует Квята пресс-служба «Торо Россо».



Даниил Квят в данный момент занимает 14-е место в личном зачете пилотов (25 очков).



Следующая гонка сезона состоится 23 октября на американской трассе в Остине.

Гран-При Японии



1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг



