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Даниэль Риккардо: Я не мог атаковать и большую часть гонки провёл в трафике

Александр Семкив
Источник:  F1newsКомментарии

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гонки Гран-при Японии.

Австралиец финишировал шестым, тогда, как его партнер по команде пришел к финишу вторым.

«Штраф, наложенный на Кими Райкконена, позволил мне стартовать выше, но я оказался на чётной позиции, где трасса была слегка влажной и у многих возникли проблемы, особенно у Хэмилтона. Я неплохо среагировал на сигнал светофора, но потом был вынужден объезжать Льюиса. К сожалению, машине сегодня не хватало скорости на прямой, поэтому я совершенно не мог атаковать и большую часть гонки провёл в трафике», - сказал Риккардо.

После 17-го этапа «королевских гонок» 27-летний австралиец сохранил третьею строчку личного зачета, имея в активе 212 очков.

Следующая гонка сезона состоится 23 октября на американской трассе в Остине.

Формула-1.

Гран-При Японии.

Гонка.

1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг

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