Тодд Маклеллан: Якупов говорил, что не хочет оставаться в «Эдмонтоне». Обмен был выгоден и ему, и нам

Главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан прокомментировал обмен российского форварда Наиля Якупова в «Сент-Луис».

- Думаю, это пойдет ему на пользу. Ему нужен новый старт. Возможно, там он получит шанс сыграть в «топ-6» и воспользуется им.

Так должно было случиться. В свое время Якупов говорил, что не хочет оставаться здесь, на это непросто решиться, а затем снова войти в раздевалку к тем же партнерам. Думаю, этот обмен в равной степени выгоден и ему, и нам, - заявил Маклеллан.

Напомним, Тодд Маклеллан на Кубке мира-2016 тренировал сборную молодых звезд Северной Америки.

«Сент-Луис» приобрел права на 23-летнего россиянина, отдав «Ойлерз» форварда Зака Почайро и условное право выбора в третьем раунде драфта 2017 года.

