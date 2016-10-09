Себастьян Феттель: В борьбе с Льюисом я потерял четыре секунды
Пилот «Феррари»
Себастьян Феттель прокомментировал результаты гонки Гран-при Японии.
Четырехкратный
чемпион «Формулы-1» финишировал в гонке четвертым, уступив двум пилотам «Мерседеса»
и Максу Ферстаппену».
«Позитивный уик-энд. Штраф обоих
гонщиков команды добавил проблем, но нам удалось отыграться и побороться за
подиум. Не думаю, что круговые испортили мне гонку в конце. Конечно, мне не
везло со временем, потому что я каждый раз догонял их в поворотах, где всегда
сложно обогнать и теряется много времени. Думаю, в борьбе с Льюисом я потерял
четыре секунды, но теперь уже ничего не поделаешь», - сказал Феттель.
После
17-го этапа «королевских гонок» 29-летний немец расположился на шестом месте
личного зачета, имея в активе 165 очков.
Следующая гонка сезона
состоится 23 октября на американской трассе в Остине.
Формула-1.
Гран-При Японии.
Гонка.
1. Нико Росберг
(«Мерседес») — 53 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776
4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269
5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495
8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323
11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254
12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг
15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг
19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг
22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг