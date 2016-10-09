Себастьян Феттель: В борьбе с Льюисом я потерял четыре секунды

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты гонки Гран-при Японии.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» финишировал в гонке четвертым, уступив двум пилотам «Мерседеса» и Максу Ферстаппену».

«Позитивный уик-энд. Штраф обоих гонщиков команды добавил проблем, но нам удалось отыграться и побороться за подиум. Не думаю, что круговые испортили мне гонку в конце. Конечно, мне не везло со временем, потому что я каждый раз догонял их в поворотах, где всегда сложно обогнать и теряется много времени. Думаю, в борьбе с Льюисом я потерял четыре секунды, но теперь уже ничего не поделаешь», - сказал Феттель.

После 17-го этапа «королевских гонок» 29-летний немец расположился на шестом месте личного зачета, имея в активе 165 очков.

Следующая гонка сезона состоится 23 октября на американской трассе в Остине.

Формула-1.

Гран-При Японии.

Гонка.

1. Нико Росберг («Мерседес») — 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4,978

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,776

4. Себастьян Феттель («Феррари») +20,269

5. Кими Райкконен («Феррари») +28,370

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +33,941

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +57,495

8. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +59,177

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1.37,763

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1.38,323

11. Ромен Грожан («Хаас») +1.39,254

12. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

13. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Рено») +1 круг

15. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

17. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

18. Дженсон Баттон («Макларен») +1 круг

19. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

21. Эстебан Окон («Манор») +1 круг

22. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг