«Томь» планирует погасить долги по зарплатам к ноябрю
Руководство «Томи» надеется в течение месяца рассчитаться с игроками, которые уже долгое время не получают зарплаты в оговоренный срок.
- Говорят, что задолженность должны погасить в скором времени. Если говорить более конкретно, то в обсуждении фигурировал ноябрь, - цитирует агентство ТАСС спортивного директора клуба Игоря Кудряшова.
В минувший четверг заместитель губернатора Томской области, член совета директоров «Томи» Чингис Акатаев заявил, что долги «Томи» связаны с увеличением расходов в связи с выходом команды в РФПЛ. По его словам, ситуация с бюджетом изменилась в худшую сторону, когда клуб перестал финансировать один из двух генеральных спонсоров - компания «Роснефть».
В данный момент «Томь» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России (8 очков).