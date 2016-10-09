«Томь» планирует погасить долги по зарплатам к ноябрю

Руководство «Томи» надеется в течение месяца рассчитаться с игроками, которые уже долгое время не получают зарплаты в оговоренный срок.

- Говорят, что задолженность должны погасить в скором времени. Если говорить более конкретно, то в обсуждении фигурировал ноябрь, - цитирует агентство ТАСС спортивного директора клуба Игоря Кудряшова.