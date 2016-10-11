ЧМ-2018. Германия – Северная Ирландия, Словения – Англия и другие матчи
Результаты
матчей отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России.
ЧМ-2018.
Квалификация. Европа. 11 октября
Группа С
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Группа Е
Матч
Место и дата
11 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Группа F
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
11 октября 21:45, , Онлайн-трансляция
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