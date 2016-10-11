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КХЛ. ЦСКА – «Йокерит», «Спартак» - «Авангард» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Континентальная хоккейная лига

Регулярный чемпионат

11 октября

Матч

ЦСКА - Йокерит

Место и дата

11 октября 19:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Матч

Лада - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

11 октября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - Амур

Место и дата

11 октября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

ХК Сочи - Металлург Нк

Место и дата

11 октября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

Матч

Трактор - Барыс

Место и дата

11 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Северсталь - Динамо Р

Место и дата

11 октября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Торпедо - Сибирь

Место и дата

11 октября 19:30, Нагорный, Онлайн-трансляция

Матч

Салават Юлаев - Югра

Место и дата

11 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нефтехимик - Адмирал

Место и дата

11 октября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Спартак - Авангард

Место и дата

11 октября 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция


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