Виталий Мутко: Было бы неплохо провести на стадионе «Краснодара» один из финалов еврокубков

Министр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко о возможности проведения на новом стадионе «Краснодара» финала еврокубка.

«В принципе было бы неплохо провести на новом стадионе «Краснодара» один из финалов еврокубков. Но новая позиция УЕФА по данному вопросу такова, что в дальнейшем на проведение финалов еврокубков должен устанавливаться тендер, выдвигаться условия. Так что процедура будет меняться, и мы будем смотреть, будем оценивать ситуацию с владельцами стадиона и властями края, как лучше сделать», - приводит слова Мутко Р-Спорт.

Напомним, строительство арены началось в 2013 году, ее вместимость составляет 33 тысячи зрителей.

Стадион будет открыт сегодня, 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика. Начало – 16:00 (мск).