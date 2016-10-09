Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия- : -Коста-Рика
Футбол  Уэльс- : -Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Было бы неплохо провести на стадионе «Краснодара» один из финалов еврокубков

Александр Семкив
Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко о возможности проведения на новом стадионе «Краснодара» финала еврокубка.

«В принципе было бы неплохо провести на новом стадионе «Краснодара» один из финалов еврокубков. Но новая позиция УЕФА по данному вопросу такова, что в дальнейшем на проведение финалов еврокубков должен устанавливаться тендер, выдвигаться условия. Так что процедура будет меняться, и мы будем смотреть, будем оценивать ситуацию с владельцами стадиона и властями края, как лучше сделать», - приводит слова Мутко Р-Спорт.

Напомним, строительство арены началось в 2013 году, ее вместимость составляет 33 тысячи зрителей.

Стадион будет открыт сегодня, 9 октября товарищеским матчем Россия – Коста-Рика. Начало – 16:00 (мск).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Стадиону в Краснодаре не хватит вместимости для ЧМ-2018Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, почему Краснодар не примет чемпионат мира 2018 года.«Дандолк» крупно проиграл «Слайго Роверс» в чемпионате ИрландииФутболисты «Дандолка» на своем поле уступили клубу «Слайго Роверс» в матче чемпионата Ирландии.Станислав Крицюк: Не прощу себе, если не попробую играть в топ-лигахГолкипер сборной России и «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих целях. Он отметил, что хочет играть в ведущих чемпионатах Европы.Он же памятник! Евгений Дзичковский – о новой арене в КраснодареОн же памятник! Евгений Дзичковский – о новой арене в КраснодареВпечатления спецкора «Советского спорта» от посещения нового стадиона ФК «Краснодар».Новый стадион «Краснодара»: 15 шагов с Сергеем Галицким (Фоторепортаж)Новый стадион «Краснодара»: 15 шагов с Сергеем Галицким (Фоторепортаж)Президент «Краснодара» провел первую официальную экскурсию для представителей СМИ, на которой присутствовал и наш фотограф.Сборная России протестировала новый стадион в КраснодареВ субботу команды Коста-Рики и России провели на арене ФК «Краснодар» плановые предматчевые мероприятия.Сергей Галицкий: Стадион – для детей и внуков, вложения не окупятся никогдаСергей Галицкий: Стадион – для детей и внуков, вложения не окупятся никогдаВладелец «Краснодара» рассказал журналистам обо всем, что их интересовало в связи с открытием великолепной арены.Виталий Мутко: Отстранение Еременко – закрытая тема. УЕФА не проинформировал ни РФС, ни клубМинистра спорта России и президент РФС Виталий Мутко не располагает данными о причинах 30-дневного отстранения от футбола полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.Сергей Галицкий: На новом стадионе будем продавать семечки без кожурыВладелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что на новом стадионе клуба можно будет купить семечки.Виталий Мутко: «Грязные» победы России не нужныМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Россия постарается вернуть свою репутацию в спорте.Виталий Мутко: Структура департамента судейства РФС будет видоизмененаПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что структура управления департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза будет видоизменена.Сергей Галицкий: Новый стадион «Краснодар» никогда не окупитсяВладелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что новый стадион клуба никогда не окупится.Виталий Мутко: РУСАДА получит еще больше независимостиМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) после выхода Минспорта РФ из совета его учредителей будет предоставлено еще больше независимости.Станислав Крицюк: Когда ты играешь за сборную России, все болельщики своиВратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк поделился ожиданиями от игры на новом стадионе краснодарской команды в товарищеском матче со сборной Коста-Рики.Игорь Шалимов: Наши судьи поделили поле на частиИгорь Шалимов: Наши судьи поделили поле на частиВ пятницу только что назначенный главным тренером «Краснодара» Игорь Шалимов ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».И мальчики судейские в глазах. Колонка Сергея МикуликаИ мальчики судейские в глазах. Колонка Сергея МикуликаУзнав о сложении полномочий Валентином Ивановым – возможно, из газет – Виталий Мутко нашел теплые слова в адрес уходящего.Федор Смолов: Приглашал ребят на матч с Ганой, они отказались, сказав, что лучше порешают дома задачкиНападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов поздравил сборную школьников по физике из РФ с победой на международной Олимпиаде, которая прошла в этом году в Швейцарии.Георгий Черданцев: Кокорин будет вызван в сборную, когда начнет играть, как СмоловКорреспондент «Советского Спорта» пообщался с комментатором телеканала «Матч ТВ» Георгием Черданцевым перед товарищеским матчем Россия - Коста-Рика, который состоится 9 октября на домашней арене «Краснодара».«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем матч сборной России»«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем матч сборной России»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев обсудил предстоящий матч сборной России с командой Коста-Рики.Инфантино поздравил Мутко и сборную России с серебром на чемпионате мира по мини-футболуПрезидент ФИФА Джанни Инфантино адресовал поздравления президенту РФС и министру спорта РФ Виталию Мутко. Также он поздравил сборную России по мини-футболу со вторым местом на чемпионате мира.

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение