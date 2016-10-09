Ники Лауда: Для меня уже очевидно, что Хэмилтон не догонит Росберга

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда уверен, что Нико Росберг станет чемпионом «Формулы-1» по итогам текущего сезона.

- Нико все делает правильно. Если все пойдет нормально, судьба чемпионата будет решена уже в ближайших гонках. Льюис не сможет догнать Нико, для меня это предельно ясно. Если ни с одной из наших машин ничего не случится, не думаю, что Хэмилтон сможет изменить ситуацию, - заявил трехкратный чемпион мира.

Напомним, после сегодняшней победы на Гран-при Японии Нико Росберг упрочил свое лидерство в чемпионате. Теперь он опережает своего напарника по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона на 33 очка.

До конца чемпионата гонщикам осталось провести четыре гонки. Ближайшая из них пройдет 23 октября на американской трассе в Остине.

