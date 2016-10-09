Виталий Мутко: Стадиону в Краснодаре не хватит вместимости для ЧМ-2018

Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, почему Краснодар не примет чемпионат мира 2018 года.

- Это здорово, что в России появляются новые стадиона, как у ЦСКА. Скоро мы возведём арену в Майкопе. Но концепция чемпионата мира такая, что два города в одном регионе, которые примут мундиаль, это перебор. Мы так посчитали. Я сам всей душой ратую за Краснодар. Это футбольный край. Но тогда и вместимость стадиона должна была быть 45 тысяч, а не 34, как построили. Это все сложно. Но теперь сборная сможет играть на юге. Здесь таких арен мало. Скоро мы проведём тестовое мероприятия на «Фиште» в Сочи. Хочется, чтобы футбол развивался. А с Краснодаром уже ничего не поделаешь.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России.