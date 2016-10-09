Футболисты «Терека» провели тренировку с упором на силовую работу
Футболисты грозненского «Терека» провели тренировку с упором на силовую работу, в рамках подготовки к матчу следующего тура.
По индивидуальной работе занимался полузащитник Адилсон Варкен.
Подопечные
Рашида Рахимова 17 октября в матче десятого тура сыграют на выезде против «Анжи».
Напомним,
после девяти матчей чемпионата России «Терек» расположился на седьмой строчке
турнирной таблицы, имея в активе 14 очков.
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