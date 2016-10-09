Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия- : -Коста-Рика
Футбол  Уэльс- : -Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Бышовец: Надеюсь, сборная России не разочарует в матче с Коста-Рикой

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой, который состоится сегодня в Краснодаре.

- Хотелось бы, чтобы наша сборная сегодня не разочаровала и победила, для этого у нее есть все возможности. Коста-Рика не тот соперник, который может доставить много проблем. Эта игра поможет тренерскому штабу определиться с тактикой, составом в преддверии чемпионата мира в России. Сегодняшний матч станет проверкой для многих игроков, вызванных в сборную.

Отсутствие Акинфеева? Не думаю, что этот как-то повлияет на окончательный результат. У нас всегда должен быть наготове запасной вариант. Нашим вратарям необходима конкуренция, тем более уровень их достаточно высок.

Уверен, что костариканцы будут испытывать определенные проблемы в матче с Россией. Думаю, что наша сборная победит с разницей в два мяча или даже больше, - сказал Бышовец в интервью корреспонденту «Советского спорта». 

Напомним, что товарищеский матч Россия - Коста-Рика состоится сегодня в 16:00 в Краснодаре.  

Голосование: Как завершится матч Россия – Коста-Рика?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Колыванов: Россия сегодня обыграет Коста-Рику со счетом 3:1Бывший главный тренер юношеской сборной России и «Уфы» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от товарищеского матча России с командой Коста-Рики.Болельщикам сборной России раздают бесплатную атрибутикуЗа его территорией стоимость одного флага варьируется от 300 до 500 рублей.Перекупщики продают билеты на матч Россия - Коста-Рика в пять раз дороже номиналаИгра пройдёт сегодня в Краснодаре на новом стадионе «Быков».Стал известен состав сборной России на игру против Коста-РикиСтанислав Черчесов определился со стартовым составом сборной России на товарищеский матч с Коста-Рикой.Посетители Sovsport.ru считают сборную России фаворитом в матче с Коста-РикойПосетители нашего портала дали свои прогнозы на исход товарищеского матча Россия - Коста-Рика в Краснодаре.Дмитрий Булыкин: У Коста-Рики отличный вратарь. Интересно, как россияне с ним справятсяБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Россия - Коста-Рика в Краснодаре.Вячеслав Колосков: Что из себя представляет сборная Коста-Рики сейчас - понятия не имеюПочетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Коста-Рика в Краснодаре.Руслан Нигматуллин: Сборная России распечатает ворота Коста-РикиБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что наша национальная команда обыграет Коста-Рику в товарищеском матче.Андрей Семенов: Мы уже понимаем, как вскрыть оборону Коста-РикиЗащитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов заявил, что команда знает, как вскрыть оборону Коста-Рики.Оскар Рамирес: Игра с Россией – трамплин для Коста-РикиОскар Рамирес: Игра с Россией – трамплин для Коста-РикиГлавный тренер сборной Коста-Рики поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.Сборная России протестировала новый стадион в КраснодареВ субботу команды Коста-Рики и России провели на арене ФК «Краснодар» плановые предматчевые мероприятия.Маркос Уренья: Надеюсь, мы вернемся в Россию в 2018 годуНападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья перед товарищеской игрой с Россией.Станислав Черчесов: 37,2 – пустяк, но ощущения неприятныеГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о подготовке к матчу против Коста-Рики, который пройдет в воскресенье в Краснодаре.Оскар Рамирес: Вызов в сборную даст Кейлору Навасу мотивациюГлавный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес перед товарищеской игрой с Россией рассказал о состоянии голкипера Кейлора Наваса.Оскар Рамирес: Матч с Россией – хорошая возможность поработать над ошибкамиГлавный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес – о товарищеском матче со сборной России, который пройдет в воскресенье в Краснодаре.Роман Трушечкин: В матче с Коста-Рикой Черчесов покажет свою сборную РоссииКомментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой.Сергей Галицкий: Новый стадион «Краснодар» никогда не окупитсяВладелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что новый стадион клуба никогда не окупится.Станислав Крицюк: Когда ты играешь за сборную России, все болельщики своиВратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк поделился ожиданиями от игры на новом стадионе краснодарской команды в товарищеском матче со сборной Коста-Рики.На матч Россия – Коста-Рика все билеты проданыНа товарищеской встрече между сборными России и Коста-Рики, которая состоится 9 октября в Краснодаре, ожидается аншлаг.Выпечка, пинки и «Ельчин». Как Коста-Рика готовится к игре с РоссиейВыпечка, пинки и «Ельчин». Как Коста-Рика готовится к игре с Россией«Советский спорт» – о том, как в Краснодаре сборная Коста-Рики готовится к воскресному матчу с Россией.

Коста-Рика
Коста-Рикакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовецвсе новости

Cпецпредложение