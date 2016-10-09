Анатолий Бышовец: Надеюсь, сборная России не разочарует в матче с Коста-Рикой

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с Коста-Рикой, который состоится сегодня в Краснодаре.

- Хотелось бы, чтобы наша сборная сегодня не разочаровала и победила, для этого у нее есть все возможности. Коста-Рика не тот соперник, который может доставить много проблем. Эта игра поможет тренерскому штабу определиться с тактикой, составом в преддверии чемпионата мира в России. Сегодняшний матч станет проверкой для многих игроков, вызванных в сборную.

Отсутствие Акинфеева? Не думаю, что этот как-то повлияет на окончательный результат. У нас всегда должен быть наготове запасной вариант. Нашим вратарям необходима конкуренция, тем более уровень их достаточно высок.

Уверен, что костариканцы будут испытывать определенные проблемы в матче с Россией. Думаю, что наша сборная победит с разницей в два мяча или даже больше, - сказал Бышовец в интервью корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, что товарищеский матч Россия - Коста-Рика состоится сегодня в 16:00 в Краснодаре.