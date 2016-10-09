Агнешка Радванска выиграла турнир в Пекине

Третья ракетка мира Агнешка Радванска стала победительницей турнира WTA, который завершился в столице Китая.

В финальном матче польская теннисистка в двух сетах переиграла представительницу Великобритании Джоанну Конту, которая со следующей недели дебютирует в первой десятке мирового рейтинга. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 35 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Агнешки.

Радванска выиграла уже третий турнир по ходу текущего сезона и 20-й за карьеру в WTA-туре.

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 2 916 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал