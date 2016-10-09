Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Формула-1  Гран-при Японии. Гонка
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Албания- : -Испания
Футбол  Россия- : -Коста-Рика
Футбол  Уэльс- : -Грузия
Футбол  Исландия- : -Турция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агнешка Радванска выиграла турнир в Пекине

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Третья ракетка мира Агнешка Радванска стала победительницей турнира WTA, который завершился в столице Китая.

В финальном матче польская теннисистка в двух сетах переиграла представительницу Великобритании Джоанну Конту, которая со следующей недели дебютирует в первой десятке мирового рейтинга. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 35 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Агнешки.

Радванска выиграла уже третий турнир по ходу текущего сезона и 20-й за карьеру в WTA-туре.

Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Матч

Радванска А. (Польша) - Конта Д. (Великобритания) - 6:4, 6:2

Место и дата

09 октября 11:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Радванска обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в ПекинеПольская теннисистка Агнешка Радванска стала второй финалисткой турнира WTA, который проходит в Пекине.Оргкомитет Уимблдона-2017 готов предоставить wild card ШараповойОргкомитет Уимблдонского теннисного турнира может предоставить Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире 2017 года.Конта пробилась в финал турнира в Пекине и впервые войдет в топ-10 рейтинга WTAБританская теннисистка Джоанна Конта стала первой финалисткой турнира WTA, проходящего в столице Китая.Радваньска вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет со СвитолинойПольская теннисистка Агнешка Радваньска в четвертьфинале турнира в Пекине разгромила Ярославу Шведову из Казахстана.Свитолина вышла в полуфинал турнира в Пекине, обыграв австралийку ГавриловуУкраинка Элина Свитолина в рамках четвертьфинала турнира в Пекине обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.Саманта Стосур: Шараповой не стоит рассчитывать на поддержку коллег. Интересно, как ее примут после возвращенияАвстралийская теннисистка Саманта Стосур подвергла критике решение CAS о сокращении дисквалификации Марии Шараповой.«Надеемся, Кузнецова приедет». Скоро стартует Кубок Кремля«Надеемся, Кузнецова приедет». Скоро стартует Кубок КремляОрганизаторы «Кубка Кремля», который стартует в Москве в конце следующей недели, поделились ожиданиями от турнира.Экс-бойфренд Шараповой Димитров считает, что она заслужила дисквалификациюБывший бойфренд Марии Шараповой болгарский теннисист Григор Димитров считает, что спортсменка понесла заслуженное наказание за употребление мельдония.ITF не планировала дисквалифицировать Шарапову на 4 года за мельдонийКак сообщается на официальном сайте ITF, в организации не планировали дисквалифицировать российскую теннисистку Марию Шарапову на четыре года за применение мельдония.Мария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдонийМария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдонийНа следующий день после обнародования новости о сокращении срока дисквалификации Мария Шарапова дала сразу несколько интервью.Кузнецова проиграла Киз в четвертьфинале турнира в ПекинеРоссиянка Светлана Кузнецова в матче 1/4 финала турнира в Пекине уступила Мэдисон Кис из США.Пресс-служба турнира WTA в Штутгарте: Были бы рады увидеть возвращение Шараповой на нашем турниреПредставитель пресс-службы турнира WTA в Штутгарте Виктория Вольрапп прокомментировала корреспонденту Spb.Sovsport.ru возможное участие Марии Шараповой в соревновании, которое пройдет с 24 по 30 апреля 2017 года.Мария Шарапова: ITF требовала, чтобы меня дисквалифицировали на 4 годаЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о том, что Международная федерация тенниса настаивала на ее длительном отстранении от большого спорта.Porsche обсудит возобновление полноценного сотрудничества с ШараповойКак сообщает ТАСС, немецкая компания Porsche намерена обсудить условия возобновления контракта с российской теннисисткой Марией Шараповой.Владимир Камельзон: В 2018 году надеемся увидеть Шарапову на Итоговом турнире в ПетербургеТренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о перспективах Марии Шараповой после истечения срока ее дисквалификации за употребление мельдония.Мария Шарапова: Считаю дни до своего возвращенияРоссийская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Напомним, что ее дисквалификация была сокращена с двух лет до 15 месяцев.WTA поддерживает решение о сокращении срока дисквалификации ШараповойИсполнительный директор WTA Стив Саймон поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда сократить дисквалификацию Марии Шараповой с двух лет до года и трех месяцев.Шамиль Тарпищев: Решение по Шараповой можно признать удовлетворительнымНапомним, что таким образом срок наказания Марии истечет 25 апреля будущего года.Шарапова: Мимо Australian Open, но можно готовиться к Rolland GarrosШарапова: Мимо Australian Open, но можно готовиться к Rolland GarrosСпортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию Марии Шараповой до 1 года и 3 месяцев.Официально: CAS сократил дисквалификацию Шараповой с двух лет до года и трех месяцевСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.
Джоанна Конта
Джоанна Контавсе новости
Агнешка Радванска
Агнешка Радванскавсе новости
WTA Tour
WTA Tour

Cпецпредложение