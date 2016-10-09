Агнешка Радванска выиграла турнир в Пекине
Третья ракетка мира Агнешка Радванска стала победительницей турнира WTA, который завершился в столице Китая.
В финальном матче польская теннисистка в двух сетах переиграла представительницу Великобритании Джоанну Конту, которая со следующей недели дебютирует в первой десятке мирового рейтинга. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 35 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Агнешки.
20th #WTA title for @ARadwanska! #ChinaOpen pic.twitter.com/WXFSAarzsv— WTA (@WTA) 9 октября 2016 г.
Радванска выиграла уже третий турнир по ходу текущего сезона и 20-й за карьеру в WTA-туре.
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 2 916 550 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Матч
Радванска А. (Польша) - Конта Д. (Великобритания) - 6:4, 6:2
Место и дата
09 октября 11:30, , Онлайн-трансляция
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