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Евгений Перевертайло покинул пост главного тренера «Сибири»

Александр Семкив
Источник:  ФК «Сибирь»Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Сибирь» Евгений Перевертайло покинул свой пост.

 «Достигнута договоренность о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Евгением Николаевичем Перевертайло. На ближайшей неделе будут оформлены все необходимые официальные документы. Футбольный клуб «Сибирь» благодарит Евгения Николаевича за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей тренерской карьере», - говорится на официальном сайте «Сибири».

Вместе с Евгением Перевертайло тренерский штаб клуба покидает тренер по физ.подготовке Владимир Перевертайло. 

Исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер Сергей Кирсанов.

Напомним, после шестнадцати матчей ФНЛ команда из Новосибирска расположилась на 18-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 15 очков.

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