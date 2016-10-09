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Виталий Мутко: В России готовят команды, а не игроков. Это ошибка

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Министр спорта России Виталий Мутко - о развитии футбола в стране.

- В 2005 году у нас был букет проблем. За период с 2005 мы построили около 300 полей. Каждый год их появляется от 30 до 50. Сейчас мы активно строим футбольные манежи. В этом году завершим работу по ним в Перми и Саранске. Основа появилась. Сейчас футболом в стране занимаются 418 тысяч детей. Из них нам нужно получить 200 профессиональных игроков. Пока это сложно. Мы готовим команды, а не игроков, это ошибка. У тренера нет смысла готовить игрока - нужен результат команды. За это он получит деньги.

Первый шаг ухода от системы - лимит на легионеров. Он многим не нравится, но он есть. У нас появился выбор.

Мы начали реформировать юношеский футбол. Я глянул две игры наших юношей: с Финляндией парни сами отдали мяч им. Мы не можем обводить, мы не можем бежать к воротам, не можем начать атаку.
Молодежка играла с Германией. У нас много талантливых ребят. Они просто играют в футбол. Но есть недостаток методики, по которой их тренировали.

Мы изучали подготовку немецкого футбольного союза, «Краснодара», «Чертаново», чтобы на основе этого выработать методику.

Сейчас Российский футбол начнет поддерживать академии. Мы выдадим первый транш - полтора миллиона рублей за подписание контракта. Это немного, но хватит на мячи, форму. А дальше это будут выплаты, когда мы увидим, что региональный начнет выполнять требования, он получит еще гранты.

Первые талантливые ребята начнут получать стипендии от нас. К следующему сентябрю мы сформируем пул из 11-летних ребят, которые начнут получать поддержку. И так далее. В декабре будет создана команда 2002 года.

Появится до 100 академий футбола, которые будут нашими партнерами, - рассказал Мутко.



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