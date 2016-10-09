Руслан Нигматуллин: Сборная России распечатает ворота Коста-Рики

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает, что наша национальная команда обыграет Коста-Рику в товарищеском матче.

- Несмотря на то, что игра товарищеская, она будет интересной. Любой матч сборной – это всегда праздник. Тем более он проходит на таком великолепном стадионе, когда все билеты проданы и ожидается аншлаг. Это вообще здорово!

Что касается футбола, то каждая игра безусловно важна. Создается новая команда, идет подготовка к 2018 году. Каждый матч важен с точки зрения формирования состава. Каждый игрок сейчас пытается доказать свою состоятельность, он должен доказать, что именно он заслуживает играть за сборную. Черчесов сейчас пробует разные варианты, вызывает новых футболистов, чтобы сделать правильный выбор. Думаю, сборная России сегодня победит со счетом 2:1. Уверен, наша команда сможет распечатать ворота голкипера Коста-Рики.

Отсутствие Акинфеева? Отряд не заметит потери бойца. У нас есть три хороших вратаря высокого уровня. Каждый из них способен полноценно заменить кого-либо, - рассказал Нигматуллин в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что товарищеский матч Россия - Коста-Рика состоится сегодня в 16:00 в Краснодаре.